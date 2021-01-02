Всего в Украине по состоянию на 31 декабря в больницах есть 65 448 койкомест для инфицированных коронавирусом людей. Средняя заполняемость коек составляет 34,5%, причем ни в одной области этот показатель не превышает 50%.

Средняя заполняемость койкомест для украинцев с COVID-19 в больницах по состоянию на последний день 2020 года, 31 декабря, составила 34,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минздравом (Министерством здравоохранения Украины).

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Причем из показателя в 34,5% (заметим, 28 декабря средняя заполненность койкомест превышала 40%) две трети людей имеют подтвержденный диагноз, а еще треть – под подозрением.

Важно и то, что в Украине не осталось регионов, где бы загруженных коек было более половины . Последней близкой к этому областью является Николаевская, но и там показатель снизился – до 49,9%.

Кроме Николаевщины, много коек заполнены больными еще в Киеве (41,1%) и в Одесской области (40,6%). Меньше всего людей в больницах с COVID-19 – в Кировоградской области (22%).

Всего по состоянию на 31 декабря 2020 года в медицинских учреждениях Украины было 65 448 койкомест, предусмотренных для инфицированных коронавирусом людей.

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