Какие штаммы изучали

Впрочем, заметим, что исследования проводили в период между январем и мартом 2021 года, когда в Израиле доминировал штамм коронавируса Альфа, и период между июлем и сентябрем 2021 года, начал распространяться вариант Дельта.

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В течение первого периода дети в Израиле не могли получить прививку против COVID-19, в течение второго – вакцинацию разрешили проводить среди детей в возрасте от 12 лет.

Результаты наблюдений

Исследователи обнаружили, что дети, которые жили в семье с обоими вакцинированными родителями, болели COVID-19 на 71% реже, если сравнить с семьями, в которых родители привитые.

В период, когда в Израиле распространился штамм Дельта, риск детей заболеть был меньше на 58%.

В частности, в семьях, где один из родителей вакцинирован, дети имели на 26% более низкий риск заражения коронавирусом, когда доминировал вариант Альфа. И соответственно, во время распространения штамма Дельта риск детей заразиться был меньше на 21%.

Вывод! Вакцинация родителей обеспечивает значительную защиту для невакцинированных детей в семье.

"Кокон вакцинации"

Детский инфекционист Эми Эдвардс назвал такой "кокон вакцинации" хоть и не полной, но эффективной защитой детей против коронавируса.

В другом исследовании ученые изучали семьи, которые были вакцинированы препаратом Pfizer до и после того, как среди населения распространился штамм Дельта.

Как штамм Дельта изменил эффективность вакцин По оценкам ученых, общая эффективность вакцины составляла почти 92% в течение 10– 90 дней после вакцинации и 61% более чем через три месяца после второй дозы. Когда начал доминировать штамм Дельта, эффективность Pfizer снизилась до 65% в течение 10 – 90 дней и до 24% более чем через три месяца после второй дозы.

Несмотря на это, когда исследователи рассматривали риски инфицирования для детей в вакцинированных семьях, они обнаружили снижение риска для детей, которые подверглись воздействию вакцинированных инфицированных членов семьи, независимо от того, какой штамм коронавируса циркулировал.

Важно! Риск передачи COVID-19 от инфицированного члена семьи был в 100 раз выше, чем средний риск заражения от окружающих.

Что известно о безопасности вакцинации детей