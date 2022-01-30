Какие штаммы изучали
Впрочем, заметим, что исследования проводили в период между январем и мартом 2021 года, когда в Израиле доминировал штамм коронавируса Альфа, и период между июлем и сентябрем 2021 года, начал распространяться вариант Дельта.
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В течение первого периода дети в Израиле не могли получить прививку против COVID-19, в течение второго – вакцинацию разрешили проводить среди детей в возрасте от 12 лет.
Результаты наблюдений
Исследователи обнаружили, что дети, которые жили в семье с обоими вакцинированными родителями, болели COVID-19 на 71% реже, если сравнить с семьями, в которых родители привитые.
В период, когда в Израиле распространился штамм Дельта, риск детей заболеть был меньше на 58%.
В частности, в семьях, где один из родителей вакцинирован, дети имели на 26% более низкий риск заражения коронавирусом, когда доминировал вариант Альфа. И соответственно, во время распространения штамма Дельта риск детей заразиться был меньше на 21%.
"Кокон вакцинации"
Детский инфекционист Эми Эдвардс назвал такой "кокон вакцинации" хоть и не полной, но эффективной защитой детей против коронавируса.
В другом исследовании ученые изучали семьи, которые были вакцинированы препаратом Pfizer до и после того, как среди населения распространился штамм Дельта.
Как штамм Дельта изменил эффективность вакцинПо оценкам ученых, общая эффективность вакцины составляла почти 92% в течение 10– 90 дней после вакцинации и 61% более чем через три месяца после второй дозы. Когда начал доминировать штамм Дельта, эффективность Pfizer снизилась до 65% в течение 10 – 90 дней и до 24% более чем через три месяца после второй дозы.
Несмотря на это, когда исследователи рассматривали риски инфицирования для детей в вакцинированных семьях, они обнаружили снижение риска для детей, которые подверглись воздействию вакцинированных инфицированных членов семьи, независимо от того, какой штамм коронавируса циркулировал.
Что известно о безопасности вакцинации детей
- Израильские ученые проанализировали эффективность вакцинации против коронавируса среди подростков, в частности изучали противодействие штамму Дельта. Как показывало исследование, вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 является высокоэффективной против мутировавшей версии вируса.
- С 23 ноября в Израиле начали вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Сейчас Израиль готовится прививать детей, начиная с 6-месячного возраста.
- В США одобрили уже бустерные прививки для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.