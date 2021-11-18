В компании заявили, что коктейль из антител AZD7442 защищает против коронавируса на 83% в течение полугода. А против тяжелого течения болезни работает еще лучше.

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Так, более высокая доза "коктейля антител" AZD7442 снижает риск тяжелого течения болезни на 88%, если его употребить в течение трех дней после первых симптомов коронавируса.

Эти новые данные являются лишь дополнением для того количества доказательств, которые подтверждают, что AZD7442 может оказывать существенное влияние на профилактику и лечение COVID-19,

– заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос.

Основные выводы исследования: