Коктейль антител от AstraZeneca может полгода защищать от коронавируса
Источник:AstraZeneca
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отчиталась о новых результатах исследования эффективности своего коктейля антител AZD7442 для лечения коронавируса.
В компании заявили, что коктейль из антител AZD7442 защищает против коронавируса на 83% в течение полугода. А против тяжелого течения болезни работает еще лучше.
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Так, более высокая доза "коктейля антител" AZD7442 снижает риск тяжелого течения болезни на 88%, если его употребить в течение трех дней после первых симптомов коронавируса.
Эти новые данные являются лишь дополнением для того количества доказательств, которые подтверждают, что AZD7442 может оказывать существенное влияние на профилактику и лечение COVID-19,
– заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос.
Основные выводы исследования:
- Одна доза AZD7442 в дозе 300 мг внутримышечно снижала риск развития симптоматического COVID-19 по сравнению с плацебо на 83%.
- Более 75% участников имели сопутствующие заболевания, которые подвергали их высокому риску тяжелой формы COVID-19.
- Ни в первичном, ни в шестимесячном анализе не было случаев тяжелых смертей, связанных с COVID-19 у пациентов, получавших AZD7442.
- В группе плацебо было 5 случаев тяжелой формы COVID-19 и 2 смерти.
- Анализ также показал, что одна доза AZD7442 в 600 мг внутримышечно снижает риск развития тяжелой формы COVID-19 или смерти (по какой-либо причине) на 88% по сравнению с плацебо.
- В общей сложности 90% участников, включенных в исследование, были из групп с высоким риском прогрессирования COVID-19.