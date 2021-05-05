В Україні вкрай низькі темпи вакцинації
Дослідження провели науковці КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, ґрунтуючись на головному висновку нещодавньої доповіді McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end? | McKinsey) про те, що визначальним засобом подолання пандемії COVID-19 є масове щеплення населення.
До теми Після свят в Україні низькі показники захворюваності на COVID-19: скільки зробили тестів
За умов збереження поточних темпів вакцинації Україна ризикує не подолати пандемію у 2022 році і набути колективний імунітет лише у 2023 році,
– йдеться у дослідженні.
Науковці розділили країни світу на 5 кластерів:
- До першого увійшли США, Ізраїль, Велика Британія, Об'єднані Арабські Емірати – країни з найвищими показниками вакцинації населення (середній рівень щеплення перевищує 60%). Формування колективного імунітету на цьому рівні прогнозують в кінці 2-го – на початку 3-го кварталу 2021 року.
- До другого кластера увійшла більшість країн Західної Європи та Канада – колективний імунітет можливий ближче до кінця 2021 року – початку 2022 року.
- Третій кластер: Туреччина, окремі країни Центральної Європи, Марокко та Уругвай (рівень щеплення наразі не перевищує 20%, але в країнах діють суворі карантинні заходи). Країни цього кластеру, ймовірно, набудуть колективного імунітету ближче до середини 2022 року.
- Четвертий кластер – це країни з високим рівнем захворюваності та повільною вакцинацією. До цієї групи, зокрема, увійшли Україна, Росія, Молдова, Грузія, Бразилія, Мексика, Індія та ряд інших країн.
- До п'ятого кластера увійшли Австралія, Китай, Аргентина, країни Південно-Східної Азії з порівняно низькими рівнями захворюваності, але і з повільними темпами вакцинування населення. Подолання пандемії в цих країнах може розтягнутися в часі з горизонтом завершення кінець 2022 року – початок 2023 року.
Що можна зробити, аби пришвидшити процес набуття колективного імунітету?Вчені наголосили на необхідності дотримування всіх протиепідемічних заходів та пришвидшення темпів вакцинації.
Коротко про вакцинацію проти COVID-19 в Україні
Впродовж 4 травня проти коронавірусу вакцинували ще 3 425 громадян. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 759 434 мешканцям України. З них лише 303 людини закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини.
Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалась 514 821 людина.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу