В Україні вкрай низькі темпи вакцинації

Дослідження провели науковці КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, ґрунтуючись на головному висновку нещодавньої доповіді McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end? | McKinsey) про те, що визначальним засобом подолання пандемії COVID-19 є масове щеплення населення.

За умов збереження поточних темпів вакцинації Україна ризикує не подолати пандемію у 2022 році і набути колективний імунітет лише у 2023 році,

– йдеться у дослідженні.

Згідно з даними вчених, Україна належить до країн із високим ризиком затяжного формування колективного імунітету через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації – 1,8% однією дозою станом на 1 травня 2021 року.

Науковці розділили країни світу на 5 кластерів:

До першого увійшли США, Ізраїль, Велика Британія, Об'єднані Арабські Емірати – країни з найвищими показниками вакцинації населення (середній рівень щеплення перевищує 60%). Формування колективного імунітету на цьому рівні прогнозують в кінці 2-го – на початку 3-го кварталу 2021 року.

До другого кластера увійшла більшість країн Західної Європи та Канада – колективний імунітет можливий ближче до кінця 2021 року – початку 2022 року.

Третій кластер: Туреччина, окремі країни Центральної Європи, Марокко та Уругвай (рівень щеплення наразі не перевищує 20%, але в країнах діють суворі карантинні заходи). Країни цього кластеру, ймовірно, набудуть колективного імунітету ближче до середини 2022 року.

Четвертий кластер – це країни з високим рівнем захворюваності та повільною вакцинацією. До цієї групи, зокрема, увійшли Україна, Росія, Молдова, Грузія, Бразилія, Мексика, Індія та ряд інших країн.

Зверніть увагу! Середній рівень щеплення для країн цього кластера становить – 4,5%, для України – 1,8%.

До п'ятого кластера увійшли Австралія, Китай, Аргентина, країни Південно-Східної Азії з порівняно низькими рівнями захворюваності, але і з повільними темпами вакцинування населення. Подолання пандемії в цих країнах може розтягнутися в часі з горизонтом завершення кінець 2022 року – початок 2023 року.

Що можна зробити, аби пришвидшити процес набуття колективного імунітету? Вчені наголосили на необхідності дотримування всіх протиепідемічних заходів та пришвидшення темпів вакцинації.

Коротко про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Впродовж 4 травня проти коронавірусу вакцинували ще 3 425 громадян. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 759 434 мешканцям України. З них лише 303 людини закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини.

Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалась 514 821 людина.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу