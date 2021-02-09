Коли в Україні можна буде вакцинуватися за гроші
Україна планує безкоштовно вакцинувати проти коронавірусу кожного громадянина України. Але будуть люди, які не захочуть чекати до 2022 року або щепитися конкретною вакциною.
В інтерв'ю журналістами видання міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що, ймовірніше за все, купити вакцину проти коронавірусу в Україні не можна буде щонайменше до літа.
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Він заявив, що можливість придбати вакцину в Україні з'явиться тоді, "як тільки на ринку України з'являться комерційні вакцини".
Також Степанов розповів, що вакцинується будь-якою вакциною проти коронавірусу, яка буде зареєстрована в Україні. Але лише не російською.
В Україні її реєструвати не збираються і через сумнівну ефективність, і через війну з Росією. "Ми в змозі забезпечити країну іншими ефективними вакцинами з країн, які не нападали на Україну, не забирали у нас території й не розв'язували війну, що привела до десятків тисяч смертей українців і мільйонам біженців", – додав він.
Вакцинація в Україні: що відомо
- Вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого, однак можливі затримки.
- В країні діятиме план вакцинації "Дорожня карта", який складається з 5 етапів.
- Загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин від коронавірусу: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.
- Спочатку українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.
- До кінця лютого планують вакцинувати 500 тисяч українців.
- Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.
Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу
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