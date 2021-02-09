Україна планує безкоштовно вакцинувати проти коронавірусу кожного громадянина України. Але будуть люди, які не захочуть чекати до 2022 року або щепитися конкретною вакциною.

В інтерв'ю журналістами видання міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що, ймовірніше за все, купити вакцину проти коронавірусу в Україні не можна буде щонайменше до літа.

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Він заявив, що можливість придбати вакцину в Україні з'явиться тоді, "як тільки на ринку України з'являться комерційні вакцини".

Максим Степанов “Виходячи з кон'юнктури і того, що жоден виробник на сьогодні не продає вакцини на комерційний ринок, мені здається, раніше літа цього не станеться”.

Також Степанов розповів, що вакцинується будь-якою вакциною проти коронавірусу, яка буде зареєстрована в Україні. Але лише не російською.

В Україні її реєструвати не збираються і через сумнівну ефективність, і через війну з Росією. "Ми в змозі забезпечити країну іншими ефективними вакцинами з країн, які не нападали на Україну, не забирали у нас території й не розв'язували війну, що привела до десятків тисяч смертей українців і мільйонам біженців", – додав він.

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Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу