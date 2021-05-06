Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що документ про впровадження таких сертифікатів розробляють з урахуванням вимог Єврокомісії та ВООЗ.
До теми Єврокомісія офіційно рекомендувала країнам ЄС дозволити в'їзд вакцинованим туристам
Максим Степанов
“Його мета – вільне і безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані будуть вносити через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або порталі "дія"”.
До впровадження COVID-паспортів, українці, яким зробили дві дози щеплення від коронавірусу, можуть отримати за запитом і при необхідності пред'явити при перетині кордону паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У МОЗ запевнили, що він зараз є чинним.
Коли з'явиться сертифікат
Максим Степанов
“Ми знаємо, потенційно дані будуть вносити в ковідні сертифікати в європейських країнах, навколо чого йде дискусія. Моє бачення – нам потрібно давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС”.