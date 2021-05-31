Дослідники з Харбінського медичного університету в Китаї вивчили раціон понад 27 тисяч дорослих. Вони проаналізували інформацію про їх харчування, зібрану під час інтерв’ю з учасниками протягом двох днів.

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Передусім вчені хотіли з'ясувати зв'язок між вживанням різних жирів, вуглеводів і білків у різний час дня і частотою прояву серцевих захворювань учасників.

Яка їжа шкодить серцю

Результати дослідження свідчать, що люди, які їдять на вечерю занадто багато рафінованих вуглеводів і жирного м'яса, мають вищі ризики розвитку хвороб серця, ніж ті, хто дотримується аналогічного раціону на сніданок.

Вживання великої кількості насичених жирів і обробленого м'яса, а також доданих цукрів може підвищити рівень холестерину і збільшити ризик серцевих захворювань.

Раціон повинен бути збалансованим

Однак раціон із великою кількістю цільних вуглеводів, таких як овочі і злаки, і меншою кількістю м'яса може значно знизити ризик виникнення проблем із серцем.

В який час доби краще робити прийоми їжі

Що стосується часу прийому їжі, то аналіз показує, що обід і вечеря на рослинній основі знижують ризик серцевих захворювань на 10%.



Ввечері оберіть рослинну страву / Фото Unsplash

Дослідження доводить, що для здоров'я серця вечеря на рослинній основі є набагато важливішою, ніж здоровий сніданок.

Водночас дослідники зауважили, що найкраще вживати здорову і нежирну їжу впродовж усього дня і не зловживати рафінованими вуглеводами під час кожного прийому їжі.

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