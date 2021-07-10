Количество антител не зависит от вакцины, а от организма человека, – Радуцкий

В Украине нет некачественных вакцин от коронавируса, и это является принципиальной позицией. В то же время количество антител в организме человека не зависит от препарата, который ему ввели.

Об этом в программе "Перекрестный допрос" заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, у людей есть много мнений относительно вакцинации, однако результат один.

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Все зависит от организма человека

Радуцкий отметил, что специалисты делали исследования и проверяли, какие антитела есть после вакцин. Впрочем, все зависит именно от особенностей организма каждого человека.

Нет большой разницы в количестве антител при CoronaVac, Covishield, AstraZeneca и Pfizer. Количество антител примерно одинаковое,

– заявил он.

По данным Киевской школы экономики, главной внешней угрозой для Украины является рост заболеваемости COVID-19 в странах Европы и сезон отпусков. Из-за этого вспышка заболеваемости в государстве может быть уже в конце июля – начале августа.

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Интервью с Михаилом Радуцким: смотрите видео

Вакцинация в Украине: коротко