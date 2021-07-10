Количество антител не зависит от вакцины, а от организма человека, – Радуцкий
Источник:24 канал
В Украине нет некачественных вакцин от коронавируса, и это является принципиальной позицией. В то же время количество антител в организме человека не зависит от препарата, который ему ввели.
Об этом в программе "Перекрестный допрос" заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, у людей есть много мнений относительно вакцинации, однако результат один.
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Все зависит от организма человека
Радуцкий отметил, что специалисты делали исследования и проверяли, какие антитела есть после вакцин. Впрочем, все зависит именно от особенностей организма каждого человека.
Нет большой разницы в количестве антител при CoronaVac, Covishield, AstraZeneca и Pfizer. Количество антител примерно одинаковое,
– заявил он.
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Интервью с Михаилом Радуцким: смотрите видео
Вакцинация в Украине: коротко
- В Украине 8 июля от коронавируса вакцинировали 109 160 человек. Это наибольшее суточное количество прививок за 4,5 месяца кампании вакцинации.
- Украина сейчас имеет доступ почти ко всем вакцинам, которые есть на мировом рынке. Речь идет о Pfizer, CoronaVac компании SinoVac и AstraZeneca.
- Министерство охраны здоровья 5 июля зарегистрировало вакцину Janssen против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Для полной иммунизации этим препаратом достаточно одной дозы.