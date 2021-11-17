Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса социологической группы "Рейтинг".
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Согласно им, в ноябре 2021 года 46% опрошенных украинцев заявили, что уже вакцинировались от COVID-19 (то есть получили первую или вторую прививку). В то же время:
- 16% указали, что готовы вакцинироваться,
- 36% - не готовы.
За последний месяц выросло количество вакцинированных – с 36 до 46%. При этом количество противников вакцинации сократилось с 43% до 36%.
Кто виноват в увеличении количества больных
Примерно 40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом. В то же время:
- каждый пятый (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, отказавшихся вакцинироваться,
- 15% обвиняют Министерство здравоохранения,
- еще 7 – 8% – президента, Кабинет Министров,
- 2% – местные власти.
Что известно об исследовании?Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 10 – 13 ноября 2021 года среди 2 500 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко пожаловался на то, что более 600 тысяч украинцев не пришли вовремя для прививки второй дозой вакцины против COVID-19. Следовательно, эти люди не имеют полноценной защиты против коронавируса.
Министр добавил, что в Украине 40% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу прививки против коронавируса. А в Киеве уже пересекли отметку в 50% вакцинированных жителей старше 18 лет.
Темпы вакцинации в Украине: главное
- За минувшие сутки, 16 ноября, в Украине против коронавируса вакцинировали более 290 тысяч человек. 114 029 из них получили первую дозу вакцины, остальные 180 826 – вторую. Это значительно больше, чем за прошедшие сутки.
- С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 445 581 человека, 12 445 579 из них получили первую дозу вакцины. В то же время полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек.