Количество антивакцинаторов в Украине резко изменилось: свежие данные опроса

В течение последнего месяца в Украине существенно сократилось количество антивакцинаторов. На фоне этого немало украинцев таки сделали прививку против коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса социологической группы "Рейтинг".

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Согласно им, в ноябре 2021 года 46% опрошенных украинцев заявили, что уже вакцинировались от COVID-19 (то есть получили первую или вторую прививку). В то же время:

16% указали, что готовы вакцинироваться,

36% - не готовы.

За последний месяц выросло количество вакцинированных – с 36 до 46%. При этом количество противников вакцинации сократилось с 43% до 36%.

Кто виноват в увеличении количества больных

Примерно 40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом. В то же время:

каждый пятый (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, отказавшихся вакцинироваться,

15% обвиняют Министерство здравоохранения,

еще 7 – 8% – президента, Кабинет Министров,

2% – местные власти.

Что известно об исследовании? Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 10 – 13 ноября 2021 года среди 2 500 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения.

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко пожаловался на то, что более 600 тысяч украинцев не пришли вовремя для прививки второй дозой вакцины против COVID-19. Следовательно, эти люди не имеют полноценной защиты против коронавируса.

Министр добавил, что в Украине 40% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу прививки против коронавируса. А в Киеве уже пересекли отметку в 50% вакцинированных жителей старше 18 лет.

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