Ученые проанализировали, как часто встречались бессимптомные случаи COVID-19 у людей, которые въезжали в Китай с апреля по октябрь 2020 года. Оказалось, что количество таких людей постоянно растет.

Источник: JAMA

Как происходило исследование

После того как эпидемия COVID-19 в Китае была взята под контроль, власти ввели обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для тех, кто въезжают в страну. Людей, у которых результаты тестов были положительными, изолировали на 14 дней, на тринадцатый день они проходили повторное исследование. Этот карантин позволил китайским ученым отделить случаи передсимптомной инфекции от бессимптомной.

Также на тему Нынешние темпы вакцинации позволят миру вернуться к нормальной жизни через 7 лет, – СМИ

Увеличение бессимптомных носителей COVID-19

С апреля по октябрь 2020 года в Китай из других стран въехало около 19 миллионов человек из 89 стран. Положительные тесты на коронавирус были у 0,016% из них. Процент инфицированных людей был сравнительно стабильным в течение этих шести месяцев. Однако в этот период количество бессимптомных случаев среди них увеличилось с 27,8% до 59,4% (всего за период исследования – в 52%).

Примерно 80% людей, у которых при въезде в Китай был обнаружен коронавирус, были в возрасте 20-49 лет, три четверти – мужчины. 43,7% из них приехали из четырех стран: России, США, Филиппин и Сингапура. COVID-19 с симптомами обнаружили у 43,6% из них, доля таких случаев уменьшилась за время наблюдения с 71% до 35,9%. Передсимптомную инфекцию диагностировали у 4,4% прибывших: 1,2% в апреле с увеличением до 4,7% в октябре.

Какое это имеет значение

По мнению ученых, эти данные могут свидетельствовать о том, что процент бессимптомных носителей вируса увеличивается во всем мире, и это нужно учесть при разработке мер профилактики болезни и при скрининге путешественников на инфекцию. Предположений по поводу причин увеличения бессимптомных случаев инфекции авторы исследования не высказали.