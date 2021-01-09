Согласно прогнозу Министерства здравоохранения, количество случаев заболевания коронавирусом в Украине резко возрастет. Новую вспышку ожидают уже со следующей недели.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему это произойдет. Об этом он рассказал на субботнем брифинге, передает 24 канал.

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Прогноз Минздрава

По словам главы Минздрава, после новогодних праздников произойдет скачок заболеваемости. По прогнозам ведомства, уже на этой неделе – после рождественских и новогодних праздников – количество больных возрастет. Поэтому нельзя допустить, чтобы это переросло в очередную большую волну распространения болезни.

Именно поэтому и ввели усиленный карантин. Правительство решило ограничить контакты для граждан, чтобы COVID-19 не распространялся так быстро.

Если мы сейчас не ввели бы усиленные противоэпидемические меры, то согласно нашим прогнозам, уже через несколько недель нам бы пришлось вводить более жесткий карантин,

– сказал Степанов.

Почему после праздников

Карантинные ограничения как раз совпадают с завершением инкубационного периода у больных людей, которые потенциально могли заразиться во время новогодних праздников.

Справка. С 8 января включительно в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.

"Мы прогнозируем увеличение, а в некоторых регионах – резкое увеличение количества инфицированных, которые будут, одновременно, источником инфекции для окружающих и составят эпидемическую опасность", – добавил Степанов.

Напомним, за сутки 8 января в Украине зафиксировали 4 846 новых случаев COVID-19. К сожалению, 80 больных умерли, впрочем 7 961 человек – выздоровел.

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