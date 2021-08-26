Актуальная статистика

Больше всего больных зарегистрировали в городе Киев и в Донецкой области. Нуждались в помощи медиков 464 человека, их госпитализировали с диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь.

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От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 45 пациентов. В то же время выздоровели минимум 1 269 пациентов. Их выписали из больницы.

Также за минувшие сутки протестовали:

  • методом ПЦР – 23 120 человек,
  • методом ИФА – 7 427 человек,
  • экспресс-тестами – 21 880 человек.

В общем провели 11 880 472 ПЦР-тестирования.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 264 случая;
  • Винницкая область – 46 случаев;
  • Волынская область – 16 случаев;
  • Днепропетровская область – 79 случаев;
  • Донецкая область – 161 случай;
  • Житомирская область – 33 случая;
  • Закарпатская область – 21 случай;
  • Запорожская область – 54 случая;
  • Ивано-Франковская область – 23 случая;
  • Киевская область – 56 случаев;
  • Кировоградская область – 13 случаев;
  • Луганская область – 93 случая;
  • Львовская область – 40 случаев;
  • Николаевская область – 34 случая;
  • Одесская область – 119 случаев;
  • Полтавская область – 40 случаев;
  • Ровненская область – 41 случай;
  • Сумская область – 24 случая;
  • Тернопольская область – 48 случаев;
  • Харьковская область – 105 случаев;
  • Херсонская область – 50 случаев;
  • Хмельницкая область – 48 случаев;
  • Черкасская область – 35 случаев;
  • Черновицкая область – 81 случай;
  • Черниговская область – 57 случаев.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире и Украине

  • По данным статистического ресурса Worldometers по состоянию на 24 августа по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 71 место в мире и 22 – среди стран Европы.
  • Также Украина на 46 месте среди стран мира по общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 миллион населения и на 29 – среди европейских стран.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала