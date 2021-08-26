Резкий рост: за сутки обнаружили более 1500 новых больных на COVID-19

За прошедшие сутки, 25 августа, в Украине обнаружили 1 581 новый случай заболевания коронавирусом SARSr-CoV-2. Среди них 104 детей и 38 медработников.

Актуальная статистика

Больше всего больных зарегистрировали в городе Киев и в Донецкой области. Нуждались в помощи медиков 464 человека, их госпитализировали с диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь.

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От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 45 пациентов. В то же время выздоровели минимум 1 269 пациентов. Их выписали из больницы.

Также за минувшие сутки протестовали:

методом ПЦР – 23 120 человек,

методом ИФА – 7 427 человек,

экспресс-тестами – 21 880 человек.

В общем провели 11 880 472 ПЦР-тестирования.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 264 случая;

Винницкая область – 46 случаев;

Волынская область – 16 случаев;

Днепропетровская область – 79 случаев;

Донецкая область – 161 случай;

Житомирская область – 33 случая;

Закарпатская область – 21 случай;

Запорожская область – 54 случая;

Ивано-Франковская область – 23 случая;

Киевская область – 56 случаев;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 93 случая;

Львовская область – 40 случаев;

Николаевская область – 34 случая;

Одесская область – 119 случаев;

Полтавская область – 40 случаев;

Ровненская область – 41 случай;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 48 случаев;

Харьковская область – 105 случаев;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 48 случаев;

Черкасская область – 35 случаев;

Черновицкая область – 81 случай;

Черниговская область – 57 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 278 171 человек. На сегодня победили болезнь – 2 203 429 человек. К сожалению, умерли – 53 566 украинцев.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире и Украине

По данным статистического ресурса Worldometers по состоянию на 24 августа по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 71 место в мире и 22 – среди стран Европы.

Также Украина на 46 месте среди стран мира по общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 миллион населения и на 29 – среди европейских стран.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала