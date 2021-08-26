Резкий рост: за сутки обнаружили более 1500 новых больных на COVID-19
Источник:Минздрав Украины
За прошедшие сутки, 25 августа, в Украине обнаружили 1 581 новый случай заболевания коронавирусом SARSr-CoV-2. Среди них 104 детей и 38 медработников.
Актуальная статистика
Больше всего больных зарегистрировали в городе Киев и в Донецкой области. Нуждались в помощи медиков 464 человека, их госпитализировали с диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь.
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От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 45 пациентов. В то же время выздоровели минимум 1 269 пациентов. Их выписали из больницы.
Также за минувшие сутки протестовали:
- методом ПЦР – 23 120 человек,
- методом ИФА – 7 427 человек,
- экспресс-тестами – 21 880 человек.
В общем провели 11 880 472 ПЦР-тестирования.Важно! За все время пандемии в Украине заболело – 2 278 171 человек. На сегодня победили болезнь – 2 203 429 человек. К сожалению, умерли – 53 566 украинцев.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 264 случая;
- Винницкая область – 46 случаев;
- Волынская область – 16 случаев;
- Днепропетровская область – 79 случаев;
- Донецкая область – 161 случай;
- Житомирская область – 33 случая;
- Закарпатская область – 21 случай;
- Запорожская область – 54 случая;
- Ивано-Франковская область – 23 случая;
- Киевская область – 56 случаев;
- Кировоградская область – 13 случаев;
- Луганская область – 93 случая;
- Львовская область – 40 случаев;
- Николаевская область – 34 случая;
- Одесская область – 119 случаев;
- Полтавская область – 40 случаев;
- Ровненская область – 41 случай;
- Сумская область – 24 случая;
- Тернопольская область – 48 случаев;
- Харьковская область – 105 случаев;
- Херсонская область – 50 случаев;
- Хмельницкая область – 48 случаев;
- Черкасская область – 35 случаев;
- Черновицкая область – 81 случай;
- Черниговская область – 57 случаев.
*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире и Украине
- По данным статистического ресурса Worldometers по состоянию на 24 августа по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 71 место в мире и 22 – среди стран Европы.
- Также Украина на 46 месте среди стран мира по общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 миллион населения и на 29 – среди европейских стран.