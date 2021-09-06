Среди выявленных новых больных – 62 ребенка на 8 медработников. В помощи медиков нуждались 635 людей. Их госпитализировали в больницы с подтвержденным коронавирусом или имеющимися признаками болезни.

Днем ранее За сутки в Украине выявили более 1 300 новых больных коронавирусом

Также за минувшие сутки, к сожалению, умерли 18 человек. За то же время удалось побороть недуг 457 лицам.

Темпы тестирования

За сутки протестовали:

  • методом ПЦР – 11 283 человека;
  • методом ИФА – 1 879 человек;
  • экспрес-тестами – 9 853 человека.

Всего удалось провести 12 108 589 тестирований в целом.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 93 случая;
  • Винницкая область – 36 случаев;
  • Волынская область – 35 случаев;
  • Днепропетровская область – 43 случая;
  • Донецкая область – 12 случаев;
  • Житомирская область – 47 случаев;
  • Запорожская область – 40 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 29 случаев;
  • Киевская область – 20 случаев;
  • Кировоградская область – 11 случаев;
  • Луганская область – 13 случаев;
  • Львовская область – 56 случаев;
  • Николаевская область – 19 случаев;
  • Одесская область – 63 случая;
  • Полтавская область – 3 случая;
  • Ровненская область – 7 случаев;
  • Сумская область – 28 случаев;
  • Тернопольская область – 61 случай;
  • Харьковская область – 49 случаев;
  • Херсонская область – 24 случая;
  • Хмельницкая область – 3 случая;
  • Черкасская область – 10 случаев;
  • Черновицкая область – 69 случаев;
  • Черниговская область – 2 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За прошедшие сутки 5 сентября также еще 41 787 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы – 29 420 человек.

В течение суток работали:

  • 328 мобильных бригад,
  • 973 пункта прививки;
  • 347 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 5 581 418 человек, из них получили одну дозу – 5 581 416 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 208 085 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 9 789 501 прививку.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала