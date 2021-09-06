Количество больных COVID-19 в Украине несколько уменьшилось: почти 800 новых случаев

За минувшие сутки, 5 сентября, в Украине обнаружили 773 новых больных COVID-19. Больше всего – в столице.

Среди выявленных новых больных – 62 ребенка на 8 медработников. В помощи медиков нуждались 635 людей. Их госпитализировали в больницы с подтвержденным коронавирусом или имеющимися признаками болезни.

Днем ранее За сутки в Украине выявили более 1 300 новых больных коронавирусом

Также за минувшие сутки, к сожалению, умерли 18 человек. За то же время удалось побороть недуг 457 лицам.

Темпы тестирования

За сутки протестовали:

методом ПЦР – 11 283 человека;

методом ИФА – 1 879 человек;

экспрес-тестами – 9 853 человека.

Всего удалось провести 12 108 589 тестирований в целом.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 93 случая;

Винницкая область – 36 случаев;

Волынская область – 35 случаев;

Днепропетровская область – 43 случая;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 47 случаев;

Запорожская область – 40 случаев;

Ивано-Франковская область – 29 случаев;

Киевская область – 20 случаев;

Кировоградская область – 11 случаев;

Луганская область – 13 случаев;

Львовская область – 56 случаев;

Николаевская область – 19 случаев;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 3 случая;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 28 случаев;

Тернопольская область – 61 случай;

Харьковская область – 49 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черкасская область – 10 случаев;

Черновицкая область – 69 случаев;

Черниговская область – 2 случая.

В общем, за все время пандемии в Украине заболели Sars-Cov-2. Выздоровели – 2 213 177 украинцев. К сожалению, умерли от инфекции – 54 001.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За прошедшие сутки 5 сентября также еще 41 787 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы – 29 420 человек.

В течение суток работали:

328 мобильных бригад,

973 пункта прививки;

347 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 5 581 418 человек, из них получили одну дозу – 5 581 416 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 208 085 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего провели 9 789 501 прививку.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

