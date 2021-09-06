Количество больных COVID-19 в Украине несколько уменьшилось: почти 800 новых случаев
Источник:Минздрав Украины
За минувшие сутки, 5 сентября, в Украине обнаружили 773 новых больных COVID-19. Больше всего – в столице.
Среди выявленных новых больных – 62 ребенка на 8 медработников. В помощи медиков нуждались 635 людей. Их госпитализировали в больницы с подтвержденным коронавирусом или имеющимися признаками болезни.
Днем ранее За сутки в Украине выявили более 1 300 новых больных коронавирусом
Также за минувшие сутки, к сожалению, умерли 18 человек. За то же время удалось побороть недуг 457 лицам.
Темпы тестирования
За сутки протестовали:
- методом ПЦР – 11 283 человека;
- методом ИФА – 1 879 человек;
- экспрес-тестами – 9 853 человека.
Всего удалось провести 12 108 589 тестирований в целом.Внимание! В общем, за все время пандемии в Украине заболели Sars-Cov-2 – 2 298 307 лиц. Выздоровели – 2 213 177 украинцев. К сожалению, умерли от инфекции – 54 001.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 93 случая;
- Винницкая область – 36 случаев;
- Волынская область – 35 случаев;
- Днепропетровская область – 43 случая;
- Донецкая область – 12 случаев;
- Житомирская область – 47 случаев;
- Запорожская область – 40 случаев;
- Ивано-Франковская область – 29 случаев;
- Киевская область – 20 случаев;
- Кировоградская область – 11 случаев;
- Луганская область – 13 случаев;
- Львовская область – 56 случаев;
- Николаевская область – 19 случаев;
- Одесская область – 63 случая;
- Полтавская область – 3 случая;
- Ровненская область – 7 случаев;
- Сумская область – 28 случаев;
- Тернопольская область – 61 случай;
- Харьковская область – 49 случаев;
- Херсонская область – 24 случая;
- Хмельницкая область – 3 случая;
- Черкасская область – 10 случаев;
- Черновицкая область – 69 случаев;
- Черниговская область – 2 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
За прошедшие сутки 5 сентября также еще 41 787 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 12 367 человек, полностью иммунизированы – 29 420 человек.
В течение суток работали:
- 328 мобильных бригад,
- 973 пункта прививки;
- 347 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 5 581 418 человек, из них получили одну дозу – 5 581 416 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 208 085 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего провели 9 789 501 прививку.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала