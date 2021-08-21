Среди них 104 ребенка и 32 медработника. В госпитализации нуждались 616 пациентов с выраженными симптомами COVID-19.

Днем ранее COVID-19 за сутки заболели 1 600 украинцев, треть – в больницах

От осложнений болезни, к сожалению, умерли 38 человек. В то же время выздоровели – 763 человека.

За сутки сделали почти 60 тысяч тестирований, в частности:

  • методом ПЦР – 27 444 человека,
  • методом ИФА – 8 462 человека,
  • экспресс-тестами – 20 019 человек.

В общем провели 11 800 769 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 232 случая;
  • Винницкая область – 27 случаев;
  • Волынская область – 16 случаев;
  • Днепропетровская область – 148 случаев;
  • Донецкая область – 111 случаев;
  • Житомирская область – 32 случая;
  • Закарпатская область – 13 случаев;
  • Запорожская область – 119 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 33 случая;
  • Киевская область – 68 случаев;
  • Кировоградская область – 8 случаев;
  • Луганская область – 57 случаев;
  • Львовская область – 108 случаев;
  • Николаевская область – 38 случаев;
  • Одесская область – 127 случаев;
  • Полтавская область – 33 случая;
  • Ровненская область – 30 случаев;
  • Сумская область – 64 случая;
  • Тернопольская область – 49 случаев;
  • Харьковская область – 157 случаев;
  • Херсонская область – 61 случай;
  • Хмельницкая область – 69 случаев;
  • Черкасская область – 21 случай;
  • Черновицкая область – 68 случаев;
  • Черниговская область – 43 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Минздраве спрогнозировали возможный пик заболеваемости COVID-19

  • В Украине количество больных коронавирусом постепенно увеличивается. Несмотря на это, пик заболеваемости может быть уже осенью. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире 24 канала.
  • По его словам, резкое увеличение количества больных ориентировочно может прийтись на конец октября.