Среди них 104 ребенка и 32 медработника. В госпитализации нуждались 616 пациентов с выраженными симптомами COVID-19.
Днем ранее COVID-19 за сутки заболели 1 600 украинцев, треть – в больницах
От осложнений болезни, к сожалению, умерли 38 человек. В то же время выздоровели – 763 человека.
За сутки сделали почти 60 тысяч тестирований, в частности:
- методом ПЦР – 27 444 человека,
- методом ИФА – 8 462 человека,
- экспресс-тестами – 20 019 человек.
В общем провели 11 800 769 ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 232 случая;
- Винницкая область – 27 случаев;
- Волынская область – 16 случаев;
- Днепропетровская область – 148 случаев;
- Донецкая область – 111 случаев;
- Житомирская область – 32 случая;
- Закарпатская область – 13 случаев;
- Запорожская область – 119 случаев;
- Ивано-Франковская область – 33 случая;
- Киевская область – 68 случаев;
- Кировоградская область – 8 случаев;
- Луганская область – 57 случаев;
- Львовская область – 108 случаев;
- Николаевская область – 38 случаев;
- Одесская область – 127 случаев;
- Полтавская область – 33 случая;
- Ровненская область – 30 случаев;
- Сумская область – 64 случая;
- Тернопольская область – 49 случаев;
- Харьковская область – 157 случаев;
- Херсонская область – 61 случай;
- Хмельницкая область – 69 случаев;
- Черкасская область – 21 случай;
- Черновицкая область – 68 случаев;
- Черниговская область – 43 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В Минздраве спрогнозировали возможный пик заболеваемости COVID-19
- В Украине количество больных коронавирусом постепенно увеличивается. Несмотря на это, пик заболеваемости может быть уже осенью. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире 24 канала.
- По его словам, резкое увеличение количества больных ориентировочно может прийтись на конец октября.