Количество больных COVID-19 увеличивается: за сутки обнаружили более 1 700 новых случаев

В Украине за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 1 732 человек. Это больше, чем днем ранее, несмотря на то, что на выходных обычно наблюдается спад.

Среди них 104 ребенка и 32 медработника. В госпитализации нуждались 616 пациентов с выраженными симптомами COVID-19.

Днем ранее COVID-19 за сутки заболели 1 600 украинцев, треть – в больницах

От осложнений болезни, к сожалению, умерли 38 человек. В то же время выздоровели – 763 человека.

За сутки сделали почти 60 тысяч тестирований, в частности:

методом ПЦР – 27 444 человека,

методом ИФА – 8 462 человека,

экспресс-тестами – 20 019 человек.

В общем провели 11 800 769 ПЦР-тестирований.

За все время пандемии в Украине

С начала эпидемии коронавируса, в нашей стране заболело – 2 273 558 человек. Вместе с тем, выздоровели – 2 200 763 человека. Не удалось побороть болезнь и, к сожалению, умерли, – 53 432 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 232 случая;

Винницкая область – 27 случаев;

Волынская область – 16 случаев;

Днепропетровская область – 148 случаев;

Донецкая область – 111 случаев;

Житомирская область – 32 случая;

Закарпатская область – 13 случаев;

Запорожская область – 119 случаев;

Ивано-Франковская область – 33 случая;

Киевская область – 68 случаев;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 57 случаев;

Львовская область – 108 случаев;

Николаевская область – 38 случаев;

Одесская область – 127 случаев;

Полтавская область – 33 случая;

Ровненская область – 30 случаев;

Сумская область – 64 случая;

Тернопольская область – 49 случаев;

Харьковская область – 157 случаев;

Херсонская область – 61 случай;

Хмельницкая область – 69 случаев;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 68 случаев;

Черниговская область – 43 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Минздраве спрогнозировали возможный пик заболеваемости COVID-19

В Украине количество больных коронавирусом постепенно увеличивается. Несмотря на это, пик заболеваемости может быть уже осенью. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире 24 канала.

По его словам, резкое увеличение количества больных ориентировочно может прийтись на конец октября.