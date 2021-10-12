Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 2274 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 352 пациента. В то же время выздоровели 5419 человек.

Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами

За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Лаборатории провели 93 732 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 46 233

методом ИФА – 8 913

экспресс-тестами – 38 586

Общая статистика коронавируса

За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 562 085 случаев заболевания. По состоянию на 12 октября выздоровело 2 297 899 людей. Жертвами коронавируса стали 59 052 инфицированных.

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 628 случаев;

Винницкая область – 121 случай;

Волынская область – 322 случая;

Днепропетровская область – 856 случаев;

Донецкая область – 607 случаев;

Житомирская область – 155 случаев;

Закарпатская область – 139 случаев;

Запорожская область – 715 случаев;

Ивано-Франковская область – 172 случая;

Киевская область – 512 случая;

Кировоградская область – 53 случая;

Луганская область – 548 случаев;

Львовская область – 978 случая;

Николаевская область – 184 случая;

Одесская область – 816 случаев;

Полтавская область – 669 случаев;

Ровненская область – 492 случая;

Сумская область – 449 случаев;

Тернопольская область – 162 случая;

Харьковская область – 1 502 случая;

Херсонская область – 350 случаев;

Хмельницкая область – 227 случаев;

Черкасская область – 532 случая;

Черновицкая область – 560 случаев;

Черниговская область – 244 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 123 230 человек, в том числе первую дозу – 60 167 человек, вторую дозу – 63 054 человека.

В течение суток работали:

920 мобильных бригад,

2 913 пунктов прививки;

351 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 7 609 049 человек: из них по крайней мере одну дозу получили – 7 609 047 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 198 086 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 807 133 прививки.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала