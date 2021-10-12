Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 2274 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 352 пациента. В то же время выздоровели 5419 человек.
Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами
За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.
Лаборатории провели 93 732 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 46 233
- методом ИФА – 8 913
- экспресс-тестами – 38 586
Распространение коронавируса в областях: суточный показатель
- г. Киев – 628 случаев;
- Винницкая область – 121 случай;
- Волынская область – 322 случая;
- Днепропетровская область – 856 случаев;
- Донецкая область – 607 случаев;
- Житомирская область – 155 случаев;
- Закарпатская область – 139 случаев;
- Запорожская область – 715 случаев;
- Ивано-Франковская область – 172 случая;
- Киевская область – 512 случая;
- Кировоградская область – 53 случая;
- Луганская область – 548 случаев;
- Львовская область – 978 случая;
- Николаевская область – 184 случая;
- Одесская область – 816 случаев;
- Полтавская область – 669 случаев;
- Ровненская область – 492 случая;
- Сумская область – 449 случаев;
- Тернопольская область – 162 случая;
- Харьковская область – 1 502 случая;
- Херсонская область – 350 случаев;
- Хмельницкая область – 227 случаев;
- Черкасская область – 532 случая;
- Черновицкая область – 560 случаев;
- Черниговская область – 244 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации против COVID-19
Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 123 230 человек, в том числе первую дозу – 60 167 человек, вторую дозу – 63 054 человека.
В течение суток работали:
- 920 мобильных бригад,
- 2 913 пунктов прививки;
- 351 центров вакцинации.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала