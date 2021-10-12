Количество больных коронавирусом в Украине снова растет

12 октября 2021 , 08:27
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В течение последних суток в Украине зафиксировали 11 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1262, медработников – 227).

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 2274 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 352 пациента. В то же время выздоровели 5419 человек.

Внимание Во время пандемии COVID-19 возросла смертность среди людей с психическими расстройствами

За последние сутки наибольшее число случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Лаборатории провели 93 732 тестирования на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:

  • методом ПЦР – 46 233
  • методом ИФА – 8 913
  • экспресс-тестами – 38 586
Общая статистика коронавируса
За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 562 085 случаев заболевания. По состоянию на 12 октября выздоровело 2 297 899 людей. Жертвами коронавируса стали 59 052 инфицированных.

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

  • г. Киев – 628 случаев;
  • Винницкая область – 121 случай;
  • Волынская область – 322 случая;
  • Днепропетровская область – 856 случаев;
  • Донецкая область – 607 случаев;
  • Житомирская область – 155 случаев;
  • Закарпатская область – 139 случаев;
  • Запорожская область – 715 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 172 случая;
  • Киевская область – 512 случая;
  • Кировоградская область – 53 случая;
  • Луганская область – 548 случаев;
  • Львовская область – 978 случая;
  • Николаевская область – 184 случая;
  • Одесская область – 816 случаев;
  • Полтавская область – 669 случаев;
  • Ровненская область – 492 случая;
  • Сумская область – 449 случаев;
  • Тернопольская область – 162 случая;
  • Харьковская область – 1 502 случая;
  • Херсонская область – 350 случаев;
  • Хмельницкая область – 227 случаев;
  • Черкасская область – 532 случая;
  • Черновицкая область – 560 случаев;
  • Черниговская область – 244 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 123 230 человек, в том числе первую дозу – 60 167 человек, вторую дозу – 63 054 человека.

В течение суток работали:

  • 920 мобильных бригад,
  • 2 913 пунктов прививки;
  • 351 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 7 609 049 человек:
  • из них по крайней мере одну дозу получили – 7 609 047 человек,
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 198 086 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 13 807 133 прививки.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Автор: Олександр Бевза