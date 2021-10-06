Количество больных резко подскочило: уже более 12,6 тысяч больных за сутки в Украине
Источник:Минздрав Украины
За прошедшие сутки, 5 октября, в Украине обнаружили 12 662 новых больных коронавирусом COVID-19. Больше всего – в Харьковской и Одесской областях.
Темпы заболевания
Среди больных 1186 детей и 271 медработников. В больницы были госпитализированы 3745 человек с коронавирусом или имеющимися признаками болезни.
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Еще 320 пациентов умерли. Выздоровели 4630 человек.Общее количество больных
За все время пандемии в стране коронавирус диагностировали у 2 482 518 жителей страны. Из них – 2 273 382 уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 57 526 человек.
Темпы тестирования
В течение 5 октября в Украине провели более 135 500 тестов на коронавирус разного типа, в том числе:
- методом ПЦР – 54 386 человек,
- методом ИФА – 11 665 человек,
- экспресс-тестами – 69 508 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 792 случая;
- Винницкая область – 275 случаев;
- Волынская область – 315 случаев;
- Днепропетровская область – 964 случая;
- Донецкая область – 761 случай;
- Житомирская область – 382 случая;
- Закарпатская область – 141 случай;
- Запорожская область – 783 случая;
- Ивано-Франковская область – 305 случаев;
- Киевская область – 442 случая;
- Кировоградская область – 76 случаев;
- Луганская область – 576 случаев;
- Львовская область – 645 случаев;
- Николаевская область – 367 случаев;
- Одесская область – 1076 случаев;
- Полтавская область – 475 случаев;
- Ровненская область – 509 случаев;
- Сумская область – 441 случай;
- Тернопольская область – 292 случая;
- Харьковская область – 1163 случая;
- Херсонская область – 423 случая;
- Хмельницкая область – 549 случаев;
- Черкасская область – 392 случая;
- Черновицкая область – 484 случая;
- Черниговская область – 34 случая.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
За прошедшие сутки 5 октября 2021 года 117 234 человека вакцинировали от COVID-19. Одну дозу получили 58659 человек полностью иммунизированы – 58 575 человек.
В течение суток работали:
- 887 мобильных бригад,
- 2938 пунктов прививки;
- 346 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привили 7 300 774 человека, из них получили одну дозу – 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В целом сделали 13 180 072 прививки.