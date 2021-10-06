Количество больных резко подскочило: уже более 12,6 тысяч больных за сутки в Украине

За прошедшие сутки, 5 октября, в Украине обнаружили 12 662 новых больных коронавирусом COVID-19. Больше всего – в Харьковской и Одесской областях.

Темпы заболевания

Среди больных 1186 детей и 271 медработников. В больницы были госпитализированы 3745 человек с коронавирусом или имеющимися признаками болезни.

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Еще 320 пациентов умерли. Выздоровели 4630 человек.

Темпы тестирования

За все время пандемии в стране коронавирус диагностировали у 2 482 518 жителей страны. Из них – 2 273 382 уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 57 526 человек.

В течение 5 октября в Украине провели более 135 500 тестов на коронавирус разного типа, в том числе:

методом ПЦР – 54 386 человек,

методом ИФА – 11 665 человек,

экспресс-тестами – 69 508 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 792 случая;

Винницкая область – 275 случаев;

Волынская область – 315 случаев;

Днепропетровская область – 964 случая;

Донецкая область – 761 случай;

Житомирская область – 382 случая;

Закарпатская область – 141 случай;

Запорожская область – 783 случая;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 442 случая;

Кировоградская область – 76 случаев;

Луганская область – 576 случаев;

Львовская область – 645 случаев;

Николаевская область – 367 случаев;

Одесская область – 1076 случаев;

Полтавская область – 475 случаев;

Ровненская область – 509 случаев;

Сумская область – 441 случай;

Тернопольская область – 292 случая;

Харьковская область – 1163 случая;

Херсонская область – 423 случая;

Хмельницкая область – 549 случаев;

Черкасская область – 392 случая;

Черновицкая область – 484 случая;

Черниговская область – 34 случая.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За прошедшие сутки 5 октября 2021 года 117 234 человека вакцинировали от COVID-19. Одну дозу получили 58659 человек полностью иммунизированы – 58 575 человек.

В течение суток работали:

887 мобильных бригад,

2938 пунктов прививки;

346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привили 7 300 774 человека, из них получили одну дозу – 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом сделали 13 180 072 прививки.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала