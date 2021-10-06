Количество больных резко подскочило: уже более 12,6 тысяч больных за сутки в Украине

6 октября 2021 , 08:19
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Источник:

Минздрав Украины

За прошедшие сутки, 5 октября, в Украине обнаружили 12 662 новых больных коронавирусом COVID-19. Больше всего – в Харьковской и Одесской областях.

Темпы заболевания

Среди больных 1186 детей и 271 медработников. В больницы были госпитализированы 3745 человек с коронавирусом или имеющимися признаками болезни.

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Еще 320 пациентов умерли. Выздоровели 4630 человек.

Общее количество больных

За все время пандемии в стране коронавирус диагностировали у 2 482 518 жителей страны. Из них – 2 273 382 уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 57 526 человек.

Темпы тестирования

В течение 5 октября в Украине провели более 135 500 тестов на коронавирус разного типа, в том числе:

  • методом ПЦР – 54 386 человек,
  • методом ИФА – 11 665 человек,
  • экспресс-тестами – 69 508 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 792 случая;
  • Винницкая область – 275 случаев;
  • Волынская область – 315 случаев;
  • Днепропетровская область – 964 случая;
  • Донецкая область – 761 случай;
  • Житомирская область – 382 случая;
  • Закарпатская область – 141 случай;
  • Запорожская область – 783 случая;
  • Ивано-Франковская область – 305 случаев;
  • Киевская область – 442 случая;
  • Кировоградская область – 76 случаев;
  • Луганская область – 576 случаев;
  • Львовская область – 645 случаев;
  • Николаевская область – 367 случаев;
  • Одесская область – 1076 случаев;
  • Полтавская область – 475 случаев;
  • Ровненская область – 509 случаев;
  • Сумская область – 441 случай;
  • Тернопольская область – 292 случая;
  • Харьковская область – 1163 случая;
  • Херсонская область – 423 случая;
  • Хмельницкая область – 549 случаев;
  • Черкасская область – 392 случая;
  • Черновицкая область – 484 случая;
  • Черниговская область – 34 случая.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

 

Темпы вакцинации в Украине

За прошедшие сутки 5 октября 2021 года 117 234 человека вакцинировали от COVID-19. Одну дозу получили 58659 человек полностью иммунизированы – 58 575 человек.

В течение суток работали:

  • 887 мобильных бригад,
  • 2938 пунктов прививки;
  • 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привили 7 300 774 человека, из них получили одну дозу – 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом сделали 13 180 072 прививки.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

 

Автор: Аліна Оліховська