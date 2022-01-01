Однако речь идет лишь о первых 6 месяцах 2022 года. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Юрий Ганиченко – руководитель КШЭ "Сейчас можно с уверенностью говорить только о первом полугодии 2022 года: быстрого угасания эпидемии не ожидается, Украина и мир будут с COVID-19. В Украине мы, скорее всего, увидим еще большую волну по количеству случаев".

Внимание! Главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что в Украине ожидают повышения заболеваемости. Пик может быть уже во второй половине февраля 2022 года.

Что влияет на такие прогнозы

Он объяснил, что такое заключение специалисты сделали, потому что сейчас наблюдают беспрецедентные всплески инфекции в Европе. Впрочем, в Украине ожидают более низкого показателя госпитализаций. Всё благодаря вакцинации населения.

Поскольку в нашей стране уровень вакцинации будет намного выше, чем был в начале "Дельта-волны", то мы ожидаем, что госпитализация и смертность будут ниже, чем это было у нас осенью,

– считает Ганиченко.

Чего ждать потом

Также, по его мнению, о следующем полугодии пока говорить бесполезно. Ситуация в Украине будет зависеть от ряда факторов:

первый – от вакцинации: сможем ли мы достичь 70% вакцинации взрослого или всего населения;

как будут между собой взаимодействовать разные штаммы – будут ли они вытеснять друг друга, будут ли появляться новые мутации и если да, то какими характеристиками они будут обладать.

Обратите внимание В 2022 году эпидемия COVID-19 быстро не исчезнет: на это влияет несколько факторов

Вакцинация в Украине: коротко

Уже 47,3% взрослого населения Украины получили хотя бы одну прививку против COVID-19. Между тем, 2 дозы вакцины получили 44,1% взрослого населения.

С начала вакцинальной кампании привили 14 713 311 человек, из них:

получили первую дозу – 14 713 309 человек;

получили две дозы – 13 734 741 человек;

получили дополнительную дозу – 4 063 человека;

бустерную дозу – 5 452 человека.

В общей сложности провели 28 457 565 прививок.