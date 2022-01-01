Количество COVID-больных в Украине лишь увеличится: прогноз на первое полугодие 2022 года

Эксперты прогнозируют, что в Украине наступит еще большая волна коронавируса. А количество больных пока будет только увеличиваться.

Однако речь идет лишь о первых 6 месяцах 2022 года. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Юрий Ганиченко – руководитель КШЭ "Сейчас можно с уверенностью говорить только о первом полугодии 2022 года: быстрого угасания эпидемии не ожидается, Украина и мир будут с COVID-19. В Украине мы, скорее всего, увидим еще большую волну по количеству случаев".

Что влияет на такие прогнозы

Главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что в Украине ожидают повышения заболеваемости. Пик может быть уже во второй половине февраля 2022 года.

Он объяснил, что такое заключение специалисты сделали, потому что сейчас наблюдают беспрецедентные всплески инфекции в Европе. Впрочем, в Украине ожидают более низкого показателя госпитализаций. Всё благодаря вакцинации населения.

Поскольку в нашей стране уровень вакцинации будет намного выше, чем был в начале "Дельта-волны", то мы ожидаем, что госпитализация и смертность будут ниже, чем это было у нас осенью,

– считает Ганиченко.

Чего ждать потом

Также, по его мнению, о следующем полугодии пока говорить бесполезно. Ситуация в Украине будет зависеть от ряда факторов:

первый – от вакцинации: сможем ли мы достичь 70% вакцинации взрослого или всего населения;

как будут между собой взаимодействовать разные штаммы – будут ли они вытеснять друг друга, будут ли появляться новые мутации и если да, то какими характеристиками они будут обладать.

Обратите внимание В 2022 году эпидемия COVID-19 быстро не исчезнет: на это влияет несколько факторов

Вакцинация в Украине: коротко

Уже 47,3% взрослого населения Украины получили хотя бы одну прививку против COVID-19. Между тем, 2 дозы вакцины получили 44,1% взрослого населения.

С начала вакцинальной кампании привили 14 713 311 человек, из них:

получили первую дозу – 14 713 309 человек;

получили две дозы – 13 734 741 человек;

получили дополнительную дозу – 4 063 человека;

бустерную дозу – 5 452 человека.

В общей сложности провели 28 457 565 прививок.