В больницы госпитализировали 2 926 человек с симптомами или подозрением на наличие заболевания.

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Все эти показатели – почти вдвое меньше, чем зафиксировали за вчера. Днем ранее зафиксировали 13 206 новых больных и 436 смертей от этого недуга.

Темпы тестирований

За сутки провели 50 141 тестирование, в то время как по плану должны делать по меньшей мере 250 тысяч в день, в том числе:

методом ПЦР – 24 587;

методом ИФА – 3 641;

исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 21 913.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 515;

Винницкая область – 325;

Волынская область – 235;

Днепропетровская область – 360;

Донецкая область – 289;

Житомирская область – 361;

Закарпатская область – 248;

Запорожская область – 246;

Ивано-Франковская область – 204;

Киевская область – 535;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 34;

Львовская область – 259;

Николаевская область – 278;

Одесская область – 440;

Полтавская область – 190;

Ровенская область – 163;

Сумская область – 285;

Тернопольская область – 244;

Харьковская область – 178;

Херсонская область – 150;

Хмельницкая область – 335;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 128;

Черниговская область – 164.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Внимание! За все время пандемии в стране в Украине зафиксировали 3 497 477 больных COVID-19. 3 050 659 из них уже преодолели заболевание. Но 88 280, к сожалению, ушли из жизни.

С начала пандемии в Украине провели 16 076 359 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers Инфографика 24 канал