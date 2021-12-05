Количество COVID-больных за сутки в Украине значительно уменьшилось: статистика

5 декабря 2021 , 08:15
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Источник:

Минздрав

За сутки 4 декабря 2021 года в Украине зафиксировали 6 622 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них 690 детей и 68 медработников).

В больницы госпитализировали 2 926 человек с симптомами или подозрением на наличие заболевания.

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Все эти показатели – почти вдвое меньше, чем зафиксировали за вчера. Днем ранее зафиксировали 13 206 новых больных и 436 смертей от этого недуга.

Темпы тестирований

За сутки провели 50 141 тестирование, в то время как по плану должны делать по меньшей мере 250 тысяч в день, в том числе:

  • методом ПЦР – 24 587;
  • методом ИФА – 3 641;
  • исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 21 913.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 515;
  • Винницкая область – 325;
  • Волынская область – 235;
  • Днепропетровская область – 360;
  • Донецкая область – 289;
  • Житомирская область – 361;
  • Закарпатская область – 248;
  • Запорожская область – 246;
  • Ивано-Франковская область – 204;
  • Киевская область – 535;
  • Кировоградская область – 156;
  • Луганская область – 34;
  • Львовская область – 259;
  • Николаевская область – 278;
  • Одесская область – 440;
  • Полтавская область – 190;
  • Ровенская область – 163;
  • Сумская область – 285;
  • Тернопольская область – 244;
  • Харьковская область – 178;
  • Херсонская область – 150;
  • Хмельницкая область – 335;
  • Черкасская область – 300;
  • Черновицкая область – 128;
  • Черниговская область – 164.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Внимание! За все время пандемии в стране в Украине зафиксировали 3 497 477 больных COVID-19. 3 050 659 из них уже преодолели заболевание. Но 88 280, к сожалению, ушли из жизни.

С начала пандемии в Украине провели 16 076 359 ПЦР-тестирований.

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Автор: Аліна Оліховська