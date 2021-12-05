Количество COVID-больных за сутки в Украине значительно уменьшилось: статистика
Источник:Минздрав
За сутки 4 декабря 2021 года в Украине зафиксировали 6 622 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них 690 детей и 68 медработников).
В больницы госпитализировали 2 926 человек с симптомами или подозрением на наличие заболевания.
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Все эти показатели – почти вдвое меньше, чем зафиксировали за вчера. Днем ранее зафиксировали 13 206 новых больных и 436 смертей от этого недуга.
Темпы тестирований
За сутки провели 50 141 тестирование, в то время как по плану должны делать по меньшей мере 250 тысяч в день, в том числе:
- методом ПЦР – 24 587;
- методом ИФА – 3 641;
- исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 21 913.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 515;
- Винницкая область – 325;
- Волынская область – 235;
- Днепропетровская область – 360;
- Донецкая область – 289;
- Житомирская область – 361;
- Закарпатская область – 248;
- Запорожская область – 246;
- Ивано-Франковская область – 204;
- Киевская область – 535;
- Кировоградская область – 156;
- Луганская область – 34;
- Львовская область – 259;
- Николаевская область – 278;
- Одесская область – 440;
- Полтавская область – 190;
- Ровенская область – 163;
- Сумская область – 285;
- Тернопольская область – 244;
- Харьковская область – 178;
- Херсонская область – 150;
- Хмельницкая область – 335;
- Черкасская область – 300;
- Черновицкая область – 128;
- Черниговская область – 164.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.Внимание! За все время пандемии в стране в Украине зафиксировали 3 497 477 больных COVID-19. 3 050 659 из них уже преодолели заболевание. Но 88 280, к сожалению, ушли из жизни.
С начала пандемии в Украине провели 16 076 359 ПЦР-тестирований.