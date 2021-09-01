В госпитализации нуждались 874 человека с симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском наблюдении.
Стоит знать Насколько высок риск заражения коронавирусом от члена семьи
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В течение минувших суток в Украине заболели коронавирусом 2 075 человек, среди больных – 153 ребенка и 52 медработника.
Источник:Минздрав
В госпитализации нуждались 874 человека с симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском наблюдении.
Стоит знать Насколько высок риск заражения коронавирусом от члена семьи
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