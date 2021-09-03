Как изменилась ситуация с COVID за сутки

В больницы были госпитализированы 826 пациентов с осложненными симптомами коронавируса. Умерли в результате болезни 45 пациентов. В то же время выздоровели 1112 человека.

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В течение суток лаборатории выполнили 52 375 тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в частности:

  • методом ПЦР – 23 538;
  • методом ИФА – 7 305;
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 21 532.

Суточный прирост COVID-случаев в регионах

  • Киев – 321 случай;
  • Винницкая область – 54 случая;
  • Волынская область – 52 случая;
  • Днепропетровская область – 191 случай;
  • Донецкая область – 157 случаев;
  • Житомирская область – 67 случаев;
  • Закарпатская область – 30 случаев;
  • Запорожская область – 117 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 85 случаев;
  • Киевская область – 115 случаев;
  • Кировоградская область – 9 случаев;
  • Луганская область – 90 случаев;
  • Львовская область – 213 случаев;
  • Николаевская область – 42 случая;
  • Одесская область – 236 случаев;
  • Полтавская область – 28 случая;
  • Ровенская область – 53 случая;
  • Сумская область – 71 случай;
  • Тернопольская область – 71 случай;
  • Харьковская область – 231 случай;
  • Херсонская область – 90 случаев;
  • Хмельницкая область – 104 случая;
  • Черкасская область – 50 случаев;
  • Черновицкая область – 164 случая;
  • Черниговская область – 52 случая.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине 4 миллиона вакцинированных

На протяжении прошедших суток прививки против коронавируса получили 152 772 человека, в том числе первой дозой вакцинировано 46 826 человек, полностью иммунизированы, то есть вторую дозу получили – 105 946 человек.

Прививки проводили вчера 977 мобильных бригад, 2962 пункта прививки и 330 центров вакцинации.

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