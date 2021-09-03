Количество инфицированных приблизилось к 3 тысячам: в Украине ухудшилась ситуация с COVID-19
Источник:Минздрав
По состоянию на 3 сентября в Украине в течение суток обнаружили 2693 случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных – 171 ребенок и 40 медработников.
Как изменилась ситуация с COVID за сутки
В больницы были госпитализированы 826 пациентов с осложненными симптомами коронавируса. Умерли в результате болезни 45 пациентов. В то же время выздоровели 1112 человека.
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В течение суток лаборатории выполнили 52 375 тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в частности:
- методом ПЦР – 23 538;
- методом ИФА – 7 305;
- исследований экспресс-тестами на антиген – 21 532.
По состоянию на 3 сентября выздоровели – 2 210 866 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 53 922 жителей страны.
Суточный прирост COVID-случаев в регионах
- Киев – 321 случай;
- Винницкая область – 54 случая;
- Волынская область – 52 случая;
- Днепропетровская область – 191 случай;
- Донецкая область – 157 случаев;
- Житомирская область – 67 случаев;
- Закарпатская область – 30 случаев;
- Запорожская область – 117 случаев;
- Ивано-Франковская область – 85 случаев;
- Киевская область – 115 случаев;
- Кировоградская область – 9 случаев;
- Луганская область – 90 случаев;
- Львовская область – 213 случаев;
- Николаевская область – 42 случая;
- Одесская область – 236 случаев;
- Полтавская область – 28 случая;
- Ровенская область – 53 случая;
- Сумская область – 71 случай;
- Тернопольская область – 71 случай;
- Харьковская область – 231 случай;
- Херсонская область – 90 случаев;
- Хмельницкая область – 104 случая;
- Черкасская область – 50 случаев;
- Черновицкая область – 164 случая;
- Черниговская область – 52 случая.
* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине 4 миллиона вакцинированных
На протяжении прошедших суток прививки против коронавируса получили 152 772 человека, в том числе первой дозой вакцинировано 46 826 человек, полностью иммунизированы, то есть вторую дозу получили – 105 946 человек.
Прививки проводили вчера 977 мобильных бригад, 2962 пункта прививки и 330 центров вакцинации.С начала прививочной кампании в Украине привито 5 498 951 человека:
- из них получили одну дозу – 5 498 949 человек
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 012 016 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
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