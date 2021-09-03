Количество инфицированных приблизилось к 3 тысячам: в Украине ухудшилась ситуация с COVID-19

По состоянию на 3 сентября в Украине в течение суток обнаружили 2693 случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных – 171 ребенок и 40 медработников.

Как изменилась ситуация с COVID за сутки

В больницы были госпитализированы 826 пациентов с осложненными симптомами коронавируса. Умерли в результате болезни 45 пациентов. В то же время выздоровели 1112 человека.

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В течение суток лаборатории выполнили 52 375 тестов на коронавирус SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 23 538;

методом ИФА – 7 305;

исследований экспресс-тестами на антиген – 21 532.

Суточный прирост COVID-случаев в регионах

Киев – 321 случай;

Винницкая область – 54 случая;

Волынская область – 52 случая;

Днепропетровская область – 191 случай;

Донецкая область – 157 случаев;

Житомирская область – 67 случаев;

Закарпатская область – 30 случаев;

Запорожская область – 117 случаев;

Ивано-Франковская область – 85 случаев;

Киевская область – 115 случаев;

Кировоградская область – 9 случаев;

Луганская область – 90 случаев;

Львовская область – 213 случаев;

Николаевская область – 42 случая;

Одесская область – 236 случаев;

Полтавская область – 28 случая;

Ровенская область – 53 случая;

Сумская область – 71 случай;

Тернопольская область – 71 случай;

Харьковская область – 231 случай;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 104 случая;

Черкасская область – 50 случаев;

Черновицкая область – 164 случая;

Черниговская область – 52 случая.

С начала пандемии COVID-19По состоянию на 3 сентября выздоровели – 2 210 866 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 53 922 жителей страны.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине 4 миллиона вакцинированных

На протяжении прошедших суток прививки против коронавируса получили 152 772 человека, в том числе первой дозой вакцинировано 46 826 человек, полностью иммунизированы, то есть вторую дозу получили – 105 946 человек.

Прививки проводили вчера 977 мобильных бригад, 2962 пункта прививки и 330 центров вакцинации.

из них получили одну дозу – 5 498 949 человек

полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 012 016 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 498 951 человека:Всего проведено 9 510 965 прививок.



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