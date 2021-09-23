Статистика распространения болезни

В больницы были госпитализированы 2070 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Донецкой областях.

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К сожалению, умерли от осложнений болезни – 123 человека. Выздоровели 2305 человек.

За сутки сделали почти 85 тысяч тестирований:

  • методом ПЦР – 41 625 человек;
  • методом ИФА – 9 742 человека;
  • экспресс-тестами – 33 568 человек.

По состоянию на утро 23 сентября в Украине в целом провели 12 593 275 ПЦР-тестов на коронавирус.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 467 случаев;
  • Винницкая область – 179 случаев;
  • Волынская область – 238 случаев;
  • Днепропетровская область – 456 случаев;
  • Донецкая область – 520 случаев;
  • Житомирская область – 396 случаев;
  • Закарпатская область – 83 случая;
  • Запорожская область – 348 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 252 случая;
  • Киевская область – 193 случая;
  • Кировоградская область – 46 случаев;
  • Луганская область – 333 случая;
  • Львовская область – 685 случаев;
  • Николаевская область – 175 случаев;
  • Одесская область – 407 случаев;
  • Полтавская область – 195 случаев;
  • Ровненская область – 273 случая;
  • Сумская область – 297 случаев;
  • Тернопольская область – 221 случай;
  • Харьковская область – 839 случаев;
  • Херсонская область – 257 случаев;
  • Хмельницкая область – 348 случаев;
  • Черкасская область – 171 случай;
  • Черновицкая область – 302 случая;
  • Черниговская область – 185 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации

Так, за предыдущие сутки 144 768 человек вакцинировали от COVID-19. Одну дозу получили 91 615 человек, полностью вакцинированы– 53 153 человека.

В течение суток работали:

  • 953 мобильных бригады,
  • 2993 пункты прививки;
  • 344 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привили 6 527 042 человека, из них получили одну дозу – 6 527 040 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом сделали 11 826 357 прививок.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала