Количество новых больных COVID-19 стремительно приблизилась к 8 тысячам в сутки
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 22 сентября, в Украине выявили еще 7866 новых больных коронавирусом. Среди них – 667 детей и 175 медработников. Такие высокие цифры – впервые с начала мая.
Статистика распространения болезни
В больницы были госпитализированы 2070 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Донецкой областях.
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К сожалению, умерли от осложнений болезни – 123 человека. Выздоровели 2305 человек.
За сутки сделали почти 85 тысяч тестирований:
- методом ПЦР – 41 625 человек;
- методом ИФА – 9 742 человека;
- экспресс-тестами – 33 568 человек.
По состоянию на утро 23 сентября в Украине в целом провели 12 593 275 ПЦР-тестов на коронавирус.Общая статистика
За все время пандемии в Украине заболело – 2 370 425 человек. Удалось побороть недуг 2 237 973 лицам. Умерли 55 284 пациентов.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 467 случаев;
- Винницкая область – 179 случаев;
- Волынская область – 238 случаев;
- Днепропетровская область – 456 случаев;
- Донецкая область – 520 случаев;
- Житомирская область – 396 случаев;
- Закарпатская область – 83 случая;
- Запорожская область – 348 случаев;
- Ивано-Франковская область – 252 случая;
- Киевская область – 193 случая;
- Кировоградская область – 46 случаев;
- Луганская область – 333 случая;
- Львовская область – 685 случаев;
- Николаевская область – 175 случаев;
- Одесская область – 407 случаев;
- Полтавская область – 195 случаев;
- Ровненская область – 273 случая;
- Сумская область – 297 случаев;
- Тернопольская область – 221 случай;
- Харьковская область – 839 случаев;
- Херсонская область – 257 случаев;
- Хмельницкая область – 348 случаев;
- Черкасская область – 171 случай;
- Черновицкая область – 302 случая;
- Черниговская область – 185 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации
Так, за предыдущие сутки 144 768 человек вакцинировали от COVID-19. Одну дозу получили 91 615 человек, полностью вакцинированы– 53 153 человека.
В течение суток работали:
- 953 мобильных бригады,
- 2993 пункты прививки;
- 344 центра вакцинации.
С начала прививочной кампании привили 6 527 042 человека, из них получили одну дозу – 6 527 040 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В целом сделали 11 826 357 прививок.