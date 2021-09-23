Количество новых больных COVID-19 стремительно приблизилась к 8 тысячам в сутки

За прошедшие сутки, 22 сентября, в Украине выявили еще 7866 новых больных коронавирусом. Среди них – 667 детей и 175 медработников. Такие высокие цифры – впервые с начала мая.

Статистика распространения болезни

В больницы были госпитализированы 2070 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Донецкой областях.

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К сожалению, умерли от осложнений болезни – 123 человека. Выздоровели 2305 человек.

За сутки сделали почти 85 тысяч тестирований:

методом ПЦР – 41 625 человек;

методом ИФА – 9 742 человека;

экспресс-тестами – 33 568 человек.

По состоянию на утро 23 сентября в Украине в целом провели 12 593 275 ПЦР-тестов на коронавирус.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 467 случаев;

Винницкая область – 179 случаев;

Волынская область – 238 случаев;

Днепропетровская область – 456 случаев;

Донецкая область – 520 случаев;

Житомирская область – 396 случаев;

Закарпатская область – 83 случая;

Запорожская область – 348 случаев;

Ивано-Франковская область – 252 случая;

Киевская область – 193 случая;

Кировоградская область – 46 случаев;

Луганская область – 333 случая;

Львовская область – 685 случаев;

Николаевская область – 175 случаев;

Одесская область – 407 случаев;

Полтавская область – 195 случаев;

Ровненская область – 273 случая;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 221 случай;

Харьковская область – 839 случаев;

Херсонская область – 257 случаев;

Хмельницкая область – 348 случаев;

Черкасская область – 171 случай;

Черновицкая область – 302 случая;

Черниговская область – 185 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 370 425 человек. Удалось побороть недуг 2 237 973 лицам. Умерли 55 284 пациентов.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации

Так, за предыдущие сутки 144 768 человек вакцинировали от COVID-19. Одну дозу получили 91 615 человек, полностью вакцинированы– 53 153 человека.

В течение суток работали:

953 мобильных бригады,

2993 пункты прививки;

344 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привили 6 527 042 человека, из них получили одну дозу – 6 527 040 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом сделали 11 826 357 прививок.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала