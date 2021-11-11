Суточная статистика
В больницы госпитализировали 4 778 человек с выраженными симптомами COVID – 19 или подозрением на недуг.
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Темпы тестирования украинцев
Осуществили 140 505 тестирований в сутки, в частности:
- методом ПЦР – 67 341;
- методом ИФА – 18 168
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS – CoV – 2 – 54 996.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (2 002), Днепропетровской (1 999), Харьковской (1 550), Одесской (1 469) и Ивано-Франковской (1 454) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 2 002 случая;
- Винницкая область – 712 случаев;
- Волынская область – 694 случая;
- Днепропетровская область – 1 999 случаев;
- Донецкая область – 1 179 случаев;
- Житомирская область – 956 случаев;
- Закарпатская область – 466 случаев;
- Запорожская область – 1 146 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1454 случая;
- Киевская область – 945 случаев;
- Кировоградская область – 192 случая;
- Луганская область – 394 случая;
- Львовская область – 1 253 случая;
- Николаевская область – 903 случая;
- Одесская область – 1 469 случаев;
- Полтавская область – 1 327 случаев;
- Ровенская область – 985 случаев;
- Сумская область – 1 174 случая;
- Тернопольская область – 603 случая;
- Харьковская область – 1 550 случаев;
- Херсонская область – 548 случаев;
- Хмельницкая область – 1 089 случаев;
- Черкасская область – 597 случаев;
- Черновицкая область – 430 случаев;
- Черниговская область – 680 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 155 519 человек;
- выздоровело – 2 572 738 человек;
- летальных исходов – 74 857;
- провели ПЦР-тестирований – 15 067 107.
Статистика смертей от коронавируса в мире / инфографика 24 канал