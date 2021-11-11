Количество новых COVID-больных снова почти достигло 25 тысяч за сутки: статистика

За прошедшие сутки, 10 ноября, в Украине обнаружили 24 747 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 1 550 детей и 462 медработников.

Суточная статистика

В больницы госпитализировали 4 778 человек с выраженными симптомами COVID – 19 или подозрением на недуг.

Внимание 48 миллионов прививок к концу 2021 года: насколько реальны планы Минздрава

Темпы тестирования украинцев

Осуществили 140 505 тестирований в сутки, в частности:

методом ПЦР – 67 341;

методом ИФА – 18 168

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS – CoV – 2 – 54 996.

В Министерстве здравоохранения отмечали, что имеют план сделать в Украине до конца 2021 года 48 миллионов прививок от коронавируса. Для этого надо делать по крайней мере по 350 тысяч уколов от COVID-19 ежедневно.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (2 002), Днепропетровской (1 999), Харьковской (1 550), Одесской (1 469) и Ивано-Франковской (1 454) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 2 002 случая;

Винницкая область – 712 случаев;

Волынская область – 694 случая;

Днепропетровская область – 1 999 случаев;

Донецкая область – 1 179 случаев;

Житомирская область – 956 случаев;

Закарпатская область – 466 случаев;

Запорожская область – 1 146 случаев;

Ивано-Франковская область – 1454 случая;

Киевская область – 945 случаев;

Кировоградская область – 192 случая;

Луганская область – 394 случая;

Львовская область – 1 253 случая;

Николаевская область – 903 случая;

Одесская область – 1 469 случаев;

Полтавская область – 1 327 случаев;

Ровенская область – 985 случаев;

Сумская область – 1 174 случая;

Тернопольская область – 603 случая;

Харьковская область – 1 550 случаев;

Херсонская область – 548 случаев;

Хмельницкая область – 1 089 случаев;

Черкасская область – 597 случаев;

Черновицкая область – 430 случаев;

Черниговская область – 680 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 155 519 человек;

выздоровело – 2 572 738 человек;

летальных исходов – 74 857;

провели ПЦР-тестирований – 15 067 107.



Статистика смертей от коронавируса в мире / инфографика 24 канал