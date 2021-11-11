Количество новых COVID-больных снова почти достигло 25 тысяч за сутки: статистика

11 ноября 2021 , 08:16
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Источник:

Минздрав

За прошедшие сутки, 10 ноября, в Украине обнаружили 24 747 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 1 550 детей и 462 медработников.

Суточная статистика

В больницы госпитализировали 4 778 человек с выраженными симптомами COVID – 19 или подозрением на недуг.

Внимание 48 миллионов прививок к концу 2021 года: насколько реальны планы Минздрава

Темпы тестирования украинцев

Осуществили 140 505 тестирований в сутки, в частности:

  • методом ПЦР – 67 341;
  • методом ИФА – 18 168
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS – CoV – 2 – 54 996.
Подчеркнем! В Министерстве здравоохранения отмечали, что имеют план сделать в Украине до конца 2021 года 48 миллионов прививок от коронавируса. Для этого надо делать по крайней мере по 350 тысяч уколов от COVID-19 ежедневно.


За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (2 002), Днепропетровской (1 999), Харьковской (1 550), Одесской (1 469) и Ивано-Франковской (1 454) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 2 002 случая;
  • Винницкая область – 712 случаев;
  • Волынская область – 694 случая;
  • Днепропетровская область – 1 999 случаев;
  • Донецкая область – 1 179 случаев;
  • Житомирская область – 956 случаев;
  • Закарпатская область – 466 случаев;
  • Запорожская область – 1 146 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1454 случая;
  • Киевская область – 945 случаев;
  • Кировоградская область – 192 случая;
  • Луганская область – 394 случая;
  • Львовская область – 1 253 случая;
  • Николаевская область – 903 случая;
  • Одесская область – 1 469 случаев;
  • Полтавская область – 1 327 случаев;
  • Ровенская область – 985 случаев;
  • Сумская область – 1 174 случая;
  • Тернопольская область – 603 случая;
  • Харьковская область – 1 550 случаев;
  • Херсонская область – 548 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 089 случаев;
  • Черкасская область – 597 случаев;
  • Черновицкая область – 430 случаев;
  • Черниговская область – 680 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 155 519 человек;
  • выздоровело – 2 572 738 человек;
  • летальных исходов – 74 857;
  • провели ПЦР-тестирований – 15 067 107.


Статистика смертей от коронавируса в мире / инфографика 24 канал

Автор: Аліна Оліховська