Академия использовала две модели для построения прогнозов – статистическую модель Facebook Prophet и компартментную модель SEIR-U.

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Согласно подробному прогнозу среднее количество новых случаев будет равно 8 100 (SEIR_U), 8 326 (Prophet) в течение недели 29 сентября – 5 октября 2021 года.

В то же время 6 – 12 октября прогнозируют 11 599 (SEIR_U), 10 002 (Prophet) новых случая.

Заболеваемость росла 2 недели подряд

Как отметили в НАН, последние две недели заболеваемость росла, причем темпы были неоднородными. Их максимальное значение приближалось к 70% роста за неделю, после чего наблюдалось снижение показателя до отметок ниже 35%.

Синхронную динамику продемонстрировали положительные тесты и новые госпитализации, они росли максимально с темпами, до 70% и до 50% соответственно.

Такие темпы роста значительно выше максимумов, достигнутых во время предыдущих волн, когда случаи болезни и положительные тесты никогда не росли с недельным темпом выше 40%, а новые госпитализации – с недельным темпом выше 30%,

– объяснили ученые.

Сейчас самой угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах Юга и Востока страны, особенно в Харьковской и Луганской областях.

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Источник: Минздрав