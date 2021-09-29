Количество новых COVID-случаев перевалит за 10 тысяч в начале октября, – новый прогноз НАН
Ученые Национальной академии наук спрогнозировали, как будет распространяться коронавирус в Украине в начале октября 2021 года. Количество новых инфицирований превысит 10 тысяч случаев.
Академия использовала две модели для построения прогнозов – статистическую модель Facebook Prophet и компартментную модель SEIR-U.
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Согласно подробному прогнозу среднее количество новых случаев будет равно 8 100 (SEIR_U), 8 326 (Prophet) в течение недели 29 сентября – 5 октября 2021 года.
В то же время 6 – 12 октября прогнозируют 11 599 (SEIR_U), 10 002 (Prophet) новых случая.
Заболеваемость росла 2 недели подряд
Как отметили в НАН, последние две недели заболеваемость росла, причем темпы были неоднородными. Их максимальное значение приближалось к 70% роста за неделю, после чего наблюдалось снижение показателя до отметок ниже 35%.
Синхронную динамику продемонстрировали положительные тесты и новые госпитализации, они росли максимально с темпами, до 70% и до 50% соответственно.
Такие темпы роста значительно выше максимумов, достигнутых во время предыдущих волн, когда случаи болезни и положительные тесты никогда не росли с недельным темпом выше 40%, а новые госпитализации – с недельным темпом выше 30%,
– объяснили ученые.
Сейчас самой угрожающей является ситуация в Черновицкой области, где количество занятых коек сравнялось с уровнем прошлого пика. Существенно осложнилась ситуация во многих регионах Юга и Востока страны, особенно в Харьковской и Луганской областях.
Коронавирус в Украине: статистика
Источник: Минздрав
- По состоянию на 29 сентября, в Украине зафиксировали 9 666 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых больных – 953 ребенка и 204 медработника.
- В больницы в течение суток госпитализировали 2 855 больных или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 217 инфицированных – умерли. В то же время удалось побороть болезнь 3 281 лицу.
- За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 411 622 больных коронавирусом. 2 251 352 инфицированных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 56 080 пациентов.