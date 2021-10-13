Количество новых COVID-случаев перевалит за 20 тысяч до конца октября, – новый прогноз НАН

Национальная академия наук опубликовала новый прогноз распространения коронавируса в Украине. По их информации, к концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.

Академия использовала две модели для построения прогнозов – статистическую модель Facebook Prophet и компартментную модель SEIR-U.

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Прогнозы НАН

Ученые установили, что среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 13 175 человек в день, а смертей – составляет 264 случая в день в среднем за последнюю неделю.

В целом НАН получила такие прогнозные числовые показатели:

Репродуктивное число – 1.35 (среднее за последнюю неделю, имеет тенденцию к снижению).

Среднее количество новых инфекций за день на 19.10.21: [11399-17399] при среднем значении 14897.

Среднее количество новых летальных случаев за день на 19.10.21: [309-367] при среднем значении 338.

Среднее количество новых инфекций за день на 26.10.21: [11927-31497] при среднем значении 18640.

Среднее количество новых летальных случаев за день на 26.10.21: [376-468] при среднем значении 422.

Ситуация в регионах

Самые высокие темпы госпитализации с похожими показателями наблюдались у регионов Востока и Юга страны, а также на Житомирщине, Сумщине и в Черновицкой области, которая граничит с Румынией, где заболеваемость сейчас выше, чем в Украине.

Кроме того, в Черновицкой области наибольшее (после Луганской области) количество летальных случаев в расчете на 100 тысяч населения. Третью позицию по этому показателю занимает Донецкая область, а дальше располагаются Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Харьковская области – с показателем около 6 летальных случаев в неделю на 100 тысяч населения.

Коронавирус в Украине: статистика

Источник: Минздрав