Количество новых COVID-случаев перевалит за 20 тысяч до конца октября, – новый прогноз НАН
Источник:НАН
Национальная академия наук опубликовала новый прогноз распространения коронавируса в Украине. По их информации, к концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.
Академия использовала две модели для построения прогнозов – статистическую модель Facebook Prophet и компартментную модель SEIR-U.
Также по теме: Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят
Прогнозы НАН
Ученые установили, что среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 13 175 человек в день, а смертей – составляет 264 случая в день в среднем за последнюю неделю.
В целом НАН получила такие прогнозные числовые показатели:
- Репродуктивное число – 1.35 (среднее за последнюю неделю, имеет тенденцию к снижению).
- Среднее количество новых инфекций за день на 19.10.21: [11399-17399] при среднем значении 14897.
- Среднее количество новых летальных случаев за день на 19.10.21: [309-367] при среднем значении 338.
- Среднее количество новых инфекций за день на 26.10.21: [11927-31497] при среднем значении 18640.
- Среднее количество новых летальных случаев за день на 26.10.21: [376-468] при среднем значении 422.
Ситуация в регионах
Самые высокие темпы госпитализации с похожими показателями наблюдались у регионов Востока и Юга страны, а также на Житомирщине, Сумщине и в Черновицкой области, которая граничит с Румынией, где заболеваемость сейчас выше, чем в Украине.
Кроме того, в Черновицкой области наибольшее (после Луганской области) количество летальных случаев в расчете на 100 тысяч населения. Третью позицию по этому показателю занимает Донецкая область, а дальше располагаются Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Харьковская области – с показателем около 6 летальных случаев в неделю на 100 тысяч населения.
Коронавирус в Украине: статистика
Источник: Минздрав
- В течение последних суток в Украине зафиксировали 16 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В больницы были госпитализированы 4 901 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 471 пациент. В то же время выздоровели 6 462 человека.
- За все время пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 578 394 случая заболевания. По состоянию на 13 октября выздоровели 2 304 361 человек. Жертвами коронавируса стали 59 523 инфицированных.