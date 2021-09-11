За минувшие сутки госпитализировали 1 102 человека. К сожалению, недуг унес 69 жизней. Выздоровели 1 738 людей.
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Отметим, что днем ранее количество новых больных COVID-19 в Украине было 3 615 – на более чем две сотни меньше.
Сколько тестов провели в течение последних суток:
- методом ПЦР – 33 162 человека,
- методом ИФА – 7 879 человек,
- экспресс-тестами – 24 364 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- город Киев – 370 случаев;
- Винницкая область – 77 случаев;
- Волынская область – 89 случаев;
- Днепропетровская область – 278 случаев;
- Донецкая область – 188 случаев;
- Житомирская область – 162 случая;
- Закарпатская область – 38 случаев;
- Запорожская область – 186 случаев;
- Ивано-Франковская область – 118 случаев;
- Киевская область – 149 случаев;
- Кировоградская область – 22 случая;
- Луганская область – 131 случай;
- Львовская область – 379 случаев;
- Николаевская область – 49 случаев;
- Одесская область – 215 случаев;
- Полтавская область – 82 случая;
- Ровненская область – 110 случаев;
- Сумская область – 91 случай;
- Тернопольская область – 135 случаев;
- Харьковская область – 341 случай;
- Херсонская область – 67 случаев;
- Хмельницкая область – 119 случаев;
- Черкасская область – 124 случая;
- Черновицкая область – 251 случай;
- Черниговская область – 98 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.