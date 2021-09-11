За минувшие сутки госпитализировали 1 102 человека. К сожалению, недуг унес 69 жизней. Выздоровели 1 738 людей.

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Отметим, что днем ранее количество новых больных COVID-19 в Украине было 3 615 – на более чем две сотни меньше.

Сколько тестов провели в течение последних суток:

методом ПЦР – 33 162 человека,

методом ИФА – 7 879 человек,

экспресс-тестами – 24 364 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

город Киев – 370 случаев;

Винницкая область – 77 случаев;

Волынская область – 89 случаев;

Днепропетровская область – 278 случаев;

Донецкая область – 188 случаев;

Житомирская область – 162 случая;

Закарпатская область – 38 случаев;

Запорожская область – 186 случаев;

Ивано-Франковская область – 118 случаев;

Киевская область – 149 случаев;

Кировоградская область – 22 случая;

Луганская область – 131 случай;

Львовская область – 379 случаев;

Николаевская область – 49 случаев;

Одесская область – 215 случаев;

Полтавская область – 82 случая;

Ровненская область – 110 случаев;

Сумская область – 91 случай;

Тернопольская область – 135 случаев;

Харьковская область – 341 случай;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 119 случаев;

Черкасская область – 124 случая;

Черновицкая область – 251 случай;

Черниговская область – 98 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



