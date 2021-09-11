Количество новых случаев COVID-19 в Украине снова возросло

11 сентября 2021 , 08:36
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Источник:

Минздрав Украины

В течение суток 10 сентября коронавирус диагностировали у 3 869 человек. Среди них – 387 детей и 76 медицинских работников.

За минувшие сутки госпитализировали 1 102 человека. К сожалению, недуг унес 69 жизней. Выздоровели 1 738 людей.

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Отметим, что днем ранее количество новых больных COVID-19 в Украине было 3 615 – на более чем две сотни меньше.

Сколько тестов провели в течение последних суток:

  • методом ПЦР – 33 162 человека,
  • методом ИФА – 7 879 человек,
  • экспресс-тестами – 24 364 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • город Киев – 370 случаев;
  • Винницкая область – 77 случаев;
  • Волынская область – 89 случаев;
  • Днепропетровская область – 278 случаев;
  • Донецкая область – 188 случаев;
  • Житомирская область – 162 случая;
  • Закарпатская область – 38 случаев;
  • Запорожская область – 186 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 118 случаев;
  • Киевская область – 149 случаев;
  • Кировоградская область – 22 случая;
  • Луганская область – 131 случай;
  • Львовская область – 379 случаев;
  • Николаевская область – 49 случаев;
  • Одесская область – 215 случаев;
  • Полтавская область – 82 случая;
  • Ровненская область – 110 случаев;
  • Сумская область – 91 случай;
  • Тернопольская область – 135 случаев;
  • Харьковская область – 341 случай;
  • Херсонская область – 67 случаев;
  • Хмельницкая область – 119 случаев;
  • Черкасская область – 124 случая;
  • Черновицкая область – 251 случай;
  • Черниговская область – 98 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


 

Какая ситуация в Украине?

В целом за все время пандемии в Украине подтвердили 2 314 423 случая инфицирования коронавирусом. По состоянию на 11 сентября 2 220 611 больных выздоровели. Жертвами коронавирусной болезни стали 54 320 человек.
Автор: Ірина Пундор