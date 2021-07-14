Распространение коронавируса в Украине

В то же время выздоровели от недуга 797 человек. Также за вчера госпитализировали 409 человек.

Внимание Новости о коронавирусе 13 июля: заразились во время прививки, Дельта в Львове

К сожалению, умерли 25 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – там заболели 165 человек.

Всего за сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 18 572 человека,
  • методом ИФА – 8 105 человек,
  • экспресс-тестами – 16 972 человека.

Суточный прирост инфицированных в областях:

  • г. Киев – 165 случаев;
  • Винницкая область – 6 случаев;
  • Волынская область – 6 случаев;
  • Днепропетровская область – 31 случай;
  • Донецкая область – 31 случаев;
  • Житомирская область – 4 случаев;
  • Закарпатская область – 6 случая;
  • Запорожская область – 26 случая;
  • Ивано – Франковская область – 2 случаев;
  • Киевская область – 39 случаев;
  • Кировоградская область – 2 случая;
  • Луганская область – 23 случая;
  • Львовская область – 22 случаев;
  • Николаевская область – 19 случаев;
  • Одесская область – 36 случай;
  • Полтавская область – 13 случаев;
  • Ровненская область – 6 случаев;
  • Сумская область – 22 случай;
  • Тернопольская область – 1 случай;
  • Харьковская область – 20 случаев;
  • Херсонская область – 25 случаев;
  • Хмельницкая область – 18 случаев;
  • Черкасская область – 13 случаев;
  • Черновицкая область – 11 случаев;
  • Черниговская область – 0 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новость дополняется...