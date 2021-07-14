Распространение коронавируса в Украине
В то же время выздоровели от недуга 797 человек. Также за вчера госпитализировали 409 человек.
Внимание Новости о коронавирусе 13 июля: заразились во время прививки, Дельта в Львове
К сожалению, умерли 25 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – там заболели 165 человек.
Всего за сутки протестировано:
- методом ПЦР – 18 572 человека,
- методом ИФА – 8 105 человек,
- экспресс-тестами – 16 972 человека.
Суточный прирост инфицированных в областях:
- г. Киев – 165 случаев;
- Винницкая область – 6 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 31 случай;
- Донецкая область – 31 случаев;
- Житомирская область – 4 случаев;
- Закарпатская область – 6 случая;
- Запорожская область – 26 случая;
- Ивано – Франковская область – 2 случаев;
- Киевская область – 39 случаев;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 23 случая;
- Львовская область – 22 случаев;
- Николаевская область – 19 случаев;
- Одесская область – 36 случай;
- Полтавская область – 13 случаев;
- Ровненская область – 6 случаев;
- Сумская область – 22 случай;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Харьковская область – 20 случаев;
- Херсонская область – 25 случаев;
- Хмельницкая область – 18 случаев;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 11 случаев;
- Черниговская область – 0 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Новость дополняется...