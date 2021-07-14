Количество новых случаев COVID-19 в Украине увеличилось: больше всего больных в Киеве

К сожалению, умерли 25 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – там заболели 165 человек.

Всего за сутки протестировано:

методом ПЦР – 18 572 человека,

методом ИФА – 8 105 человек,

экспресс-тестами – 16 972 человека.

Суточный прирост инфицированных в областях:

г. Киев – 165 случаев;

Винницкая область – 6 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 31 случай;

Донецкая область – 31 случаев;

Житомирская область – 4 случаев;

Закарпатская область – 6 случая;

Запорожская область – 26 случая;

Ивано – Франковская область – 2 случаев;

Киевская область – 39 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 22 случаев;

Николаевская область – 19 случаев;

Одесская область – 36 случай;

Полтавская область – 13 случаев;

Ровненская область – 6 случаев;

Сумская область – 22 случай;

Тернопольская область – 1 случай;

Харьковская область – 20 случаев;

Херсонская область – 25 случаев;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 11 случаев;

Черниговская область – 0 случаев.

Всего за время пандемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 2 242 245 человек.По состоянию на 14 июля болезнь преодолели 2 179 076 человек. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 52 665 пациентов.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.





Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала