Количество случаев COVID-19 среди детей выросло: США призвали ускорить вакцинацию
Источник:The Guardian
В США продолжает расти количество случаев заболевания COVID-19 среди детей, Все из-за распространения штамма Дельта.
Поэтому эксперты призвали федеральное правительство ускорить утверждение вакцины для лиц в возрасте до 12 лет. Дело в том, что за последние 2 недели количество случаев заболевания детей выросло на 4%.
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Новый анализ данных Американской академии педиатрии (AAP) показал, что дети составляли 15% новых случаев, зарегистрированных на прошлой неделе. В общем почти 94 тысячи человек.
Крупная вспышка среди детей
Несмотря на это, среди детей все еще немного госпитализированных пациентов с COVID-19 в США (говорят, до 1,9%), но все больше детей обращается за помощью. Педиатры выражают обеспокоенность относительно увеличения количества детей, заразившихся коронавирусом
Уровень амбулаторного лечения COVID-19 увеличился с 1% до 20% за месяц. Больница лечила 18 детей, больных коронавирусом, 6 – в реанимации. На аппарате искусственной вентиляции легких было 3, в частности трехмесячный ребенок,
– рассказал доктор Марк Клайн, руководитель детской больницы Нового Орлеана.
Вместе с тем, вакцинацию детей до 12 лет от COVID-19 могут одобрить в США только в середине зимы 2021 года.
Вакцинация детей в Украине
- В июне 2021 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, где впервые заявила, что детей можно вакцинировать против коронавируса.
- Накануне Министерство здравоохранения утвердило рекомендации вакцинации против коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Вакцинировать детей позволили препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech.
- Для получения прививки родители детей 12 – 15 лет или сами дети в возрасте 16 – 17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу ребенка.