По данным EuroNews, причина такого количества больных связана с тем, что некоторые страны возобновляют туризм и Дельта несколько ослабляет свое влияние, но не всюду.
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Однако в то же время в Восточной Европе фиксируют рекордные вспышки заболеваемости. Так, количество случаев инфицирования растет в 55 из 240 стран. При этом примерно миллион новых случаев приходится на каждые 4 дня, и это только в Европе.
Темпы вакцинации в мире неутешительные
Также отмечают, что в Восточной Европе один из самых низких показателей вакцинации. Согласно данным Our World in Data, свыше половины населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19. Меньше 5% людей в странах с низким уровнем дохода получили по крайней мере одну дозу.
В октябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие группы помощи обратились к лидерам 20 крупнейших экономик мира с просьбой профинансировать план для доставки вакцин, тестов и лекарств против COVID-19 в более бедные страны в течение следующих 12 месяцев. Общая сумма – 23,4 миллиарда долларов.
"Неравенство вакцин остается самым большим препятствием для достижения наших целей по охвату", – подчеркнул помощник директора Панамериканской организации здравоохранения Ярбас Барбоса.
Также он призвал власть отдавать приоритет людям пожилого возраста, работникам на передовой и людям с уже существующими заболеваниями, чтобы защитить их от чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения.
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Количество суточных случаев снизилось
Среднесуточное количество случаев заболевания за последние 3 месяца снизилось на 36%. Однако штаммом Дельта продолжают заражаться 50 миллионов человек каждые 90 дней.
Когда вирус возьмут под контроль
Мария Ван Керкхове, эпидемиолог, которая возглавляет ВОЗ, настроена оптимистично. Она считает, что в период с этого момента до конца 2022 года мы получим контроль над этим вирусом. Имеется в виду, что смогут значительно снизить тяжелое течение и смертность.
Статистика распространения недуга
Источник: Worldometers
- В целом в мире зафиксировали 250 654 462 случая заболевания коронавирусом, по состоянию на 8 ноября.
- За все время умерли 5 065 596 человек.
- В то же время выздоровели 226 899 869.