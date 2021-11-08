По данным EuroNews, причина такого количества больных связана с тем, что некоторые страны возобновляют туризм и Дельта несколько ослабляет свое влияние, но не всюду.

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Однако в то же время в Восточной Европе фиксируют рекордные вспышки заболеваемости. Так, количество случаев инфицирования растет в 55 из 240 стран. При этом примерно миллион новых случаев приходится на каждые 4 дня, и это только в Европе.

Внимание! В России, Украине и Греции зарегистрировали рекордное количество случаев с момента начала пандемии.

Темпы вакцинации в мире неутешительные

Также отмечают, что в Восточной Европе один из самых низких показателей вакцинации. Согласно данным Our World in Data, свыше половины населения мира еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19. Меньше 5% людей в странах с низким уровнем дохода получили по крайней мере одну дозу.

В октябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие группы помощи обратились к лидерам 20 крупнейших экономик мира с просьбой профинансировать план для доставки вакцин, тестов и лекарств против COVID-19 в более бедные страны в течение следующих 12 месяцев. Общая сумма – 23,4 миллиарда долларов.

"Неравенство вакцин остается самым большим препятствием для достижения наших целей по охвату", – подчеркнул помощник директора Панамериканской организации здравоохранения Ярбас Барбоса.

Также он призвал власть отдавать приоритет людям пожилого возраста, работникам на передовой и людям с уже существующими заболеваниями, чтобы защитить их от чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения.

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Количество суточных случаев снизилось

Среднесуточное количество случаев заболевания за последние 3 месяца снизилось на 36%. Однако штаммом Дельта продолжают заражаться 50 миллионов человек каждые 90 дней.

Для сравнения: на регистрацию первых 50 миллионов случаев COVID-19 ушел почти год.

Когда вирус возьмут под контроль

Мария Ван Керкхове, эпидемиолог, которая возглавляет ВОЗ, настроена оптимистично. Она считает, что в период с этого момента до конца 2022 года мы получим контроль над этим вирусом. Имеется в виду, что смогут значительно снизить тяжелое течение и смертность.

Статистика распространения недуга

Источник: Worldometers