Количество смертей из-за COVID-19 может превышать официальные данные втрое

Большие различия между реальной смертностью и официальной статистикой возможны из-за недостаточной диагностики и проблем с представлением данных о смерти.

Официально из-за COVID-19 в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года умерло 5,9 миллиона человек. По оценкам нового исследования, за тот же период произошло 18,2 миллиона дополнительных смертей, то есть более чем втрое. Это предполагает, что влияние пандемии на человечество может быть намного хуже.

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Избыточная смертность

До этого исследования было несколько попыток оценить избыточную смертность через COVID-19, но большинство из них имели ограничения. В новой работе представлены первые оценки избыточной смертности из-за пандемии во всем мире в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года.

Анализ показывает, что к 31 декабря 2021 года глобальная избыточная смертность из-за пандемии могла составлять 18,2 миллиона человек, что более чем втрое превышает официальную цифру. По оценкам, в 21 стране уровень лишней смертности превосходит 300 на 100 000 населения.

Самые высокие расчетные показатели избыточной смертности были:

Андах Латинской Америки (512 смертей на 100 000 населения);

Восточной Европе (345 смертей на 100 000 человек);

Центральной Европе (316 смертей на 100 000 человек);

южной части Африки (309 смертей на 100 000 человек);

Центральной Латинской Америке (274 случая смерти на 100 000 населения).

Причины избыточной смертности

Большие различия между избыточной смертностью и официальными данными могут быть результатом недостаточной диагностики из-за отсутствия тестирования и проблем с представлением данных о смерти.

По словам ученых, очень важно различать смерти, вызванные непосредственно COVID-19, и произошедшие в результате косвенного результата пандемии. Данные начальных исследований показывают, что значительная часть лишних смертей является прямым результатом COVID-19. Однако смерть могла также произойти косвенно из-за самоубийства или употребления наркотиков, из-за изменений в поведении или отсутствия доступа к здравоохранению и другим основным услугам во время пандемии.