Только за минувшие сутки, 18 ноября, в регионе умерли 98 пациентов с COVID-19. Это почти вдвое больше, чем в Киеве (41) или Киевской области (45).
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Полный текст-публикация Евгения Истребина в фейсбуке:
"Вот такая страшная статистика по Днепропетровской области. Среднее количество смертей от ковида почти вдвое выше любой другой области Украины".
Среднее количество летальных исходов в Украине за последние 7 дней / Графика Евгения Истребина
Летальные исходы в Днепропетровской области / Графика Евгения Истребина
Летальные исходы от коронавируса в Украине / Графика Евгения Истребина
Ситуация с коронавирусом в Днепропетровской области:
- За минувшие сутки на Днепропетровщине подтвердили 1 943 новых случая коронавируса. Еще 2 079 человек выздоровели. Об этом рассказали в облгосадминистрации.
- Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в самом Днепре – аж 922, в Кривом Роге – 131, в Каменском – 118 и в Павлограде – 104.
- С начала пандемии в регионе выявили 221 884 лабораторно подтвержденные случая COVID-19. Еще 174 367 человек выздоровели. Умерли 7 167 пациентов.