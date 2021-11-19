Количество умерших от COVID-19 на Днепропетровщине вдвое выше, чем в других областях

19 ноября 2021 , 15:46
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Источник:

фейсбук Евгения Истребина

Среднее количество смертей от коронавируса в Днепропетровской области почти вдвое выше любой другой области Украины. На это обратил внимание активист Евгений Истребин.

Только за минувшие сутки, 18 ноября, в регионе умерли 98 пациентов с COVID-19. Это почти вдвое больше, чем в Киеве (41) или Киевской области (45).

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Полный текст-публикация Евгения Истребина в фейсбуке:

"Вот такая страшная статистика по Днепропетровской области. Среднее количество смертей от ковида почти вдвое выше любой другой области Украины".


Среднее количество летальных исходов в Украине за последние 7 дней / Графика Евгения Истребина


Летальные исходы в Днепропетровской области / Графика Евгения Истребина


Летальные исходы от коронавируса в Украине / Графика Евгения Истребина

Ситуация с коронавирусом в Днепропетровской области:

  • За минувшие сутки на Днепропетровщине подтвердили 1 943 новых случая коронавируса. Еще 2 079 человек выздоровели. Об этом рассказали в облгосадминистрации.
  • Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в самом Днепре – аж 922, в Кривом Роге – 131, в Каменском – 118 и в Павлограде – 104.
  • С начала пандемии в регионе выявили 221 884 лабораторно подтвержденные случая COVID-19. Еще 174 367 человек выздоровели. Умерли 7 167 пациентов.
Автор: Анастасія Кушпіт