Количество умерших от COVID-19 на Днепропетровщине вдвое выше, чем в других областях

Среднее количество смертей от коронавируса в Днепропетровской области почти вдвое выше любой другой области Украины. На это обратил внимание активист Евгений Истребин.

Только за минувшие сутки, 18 ноября, в регионе умерли 98 пациентов с COVID-19. Это почти вдвое больше, чем в Киеве (41) или Киевской области (45).

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Полный текст-публикация Евгения Истребина в фейсбуке:

"Вот такая страшная статистика по Днепропетровской области. Среднее количество смертей от ковида почти вдвое выше любой другой области Украины".



Среднее количество летальных исходов в Украине за последние 7 дней / Графика Евгения Истребина



Летальные исходы в Днепропетровской области / Графика Евгения Истребина



Летальные исходы от коронавируса в Украине / Графика Евгения Истребина

Ситуация с коронавирусом в Днепропетровской области: