По меньшей мере последние 3 – 4 дня смертность на COVID-19 в Украине не растет. Об этом рассказал глава Рабочей группы НАН Украины по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией COVID-19 в Украине, член-корреспондент НАН Украины Игорь Бровченко.

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Мы еще не можем однозначно утверждать, что смертность пошла на спад, но мы можем сказать, что она уже прекратила рост. Если пик по заболеваемости уже пройден около двух недель назад, то мы можем ожидать, что сейчас мы проходим пиковый период по смертности, на днях мы должны зафиксировать достаточно уверенное падение смертности,

– пояснил Бровченко.

Быстрый рост заболеваемости у нас начался в августе и продолжался два с половиной месяца – до конца октября. Спад до августовских-сентябрьских показателей ожидается в январе 2022 года.

Относительно смертоносности – в 2020 году у нас официально от COVID-19 умерло почти 20 тысяч человек. Если брать оценки по избыточной смертностью, то в 2020 году было около 50 тысяч жертв COVID-19. В 2021 году уже 57 тысяч человек умерли из-за COVID-19 по состоянию на 15 ноября по официальной статистике. И это еще не конец. До конца года, скорее всего, будет еще 15-20 тысяч новых официально подтвержденных смертей. То есть к концу года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может составить до 90 – 100 тысяч смертей. Это наиболее реалистичный сценарий,

– рассказал Бровченко.

Ситуация с коронавирусом в Украине: официальная статистика

Источник: Минздрав