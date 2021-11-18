Количество умерших от COVID-19 в Украине может достичь 100 тысяч до конца года: данные НАН
Источник:НАН Украины
В НАН Украины заявили, что до конца года официальное число умерших от COVID-19 в Украине может достичь 100 тысяч. При этом реальное количество умерших от болезни украинцев минимум вдвое выше
По меньшей мере последние 3 – 4 дня смертность на COVID-19 в Украине не растет. Об этом рассказал глава Рабочей группы НАН Украины по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией COVID-19 в Украине, член-корреспондент НАН Украины Игорь Бровченко.
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Мы еще не можем однозначно утверждать, что смертность пошла на спад, но мы можем сказать, что она уже прекратила рост. Если пик по заболеваемости уже пройден около двух недель назад, то мы можем ожидать, что сейчас мы проходим пиковый период по смертности, на днях мы должны зафиксировать достаточно уверенное падение смертности,
– пояснил Бровченко.
Быстрый рост заболеваемости у нас начался в августе и продолжался два с половиной месяца – до конца октября. Спад до августовских-сентябрьских показателей ожидается в январе 2022 года.
Относительно смертоносности – в 2020 году у нас официально от COVID-19 умерло почти 20 тысяч человек. Если брать оценки по избыточной смертностью, то в 2020 году было около 50 тысяч жертв COVID-19. В 2021 году уже 57 тысяч человек умерли из-за COVID-19 по состоянию на 15 ноября по официальной статистике. И это еще не конец. До конца года, скорее всего, будет еще 15-20 тысяч новых официально подтвержденных смертей. То есть к концу года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может составить до 90 – 100 тысяч смертей. Это наиболее реалистичный сценарий,
– рассказал Бровченко.
Ситуация с коронавирусом в Украине: официальная статистика
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки, 17 ноября, в Украине обнаружили 20 591 нового больного COVID-19. Еще 752 человека умерли. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Днепропетровской области, где из жизни ушли 103 инфицированных.
- За этот же период в больницы госпитализировали 3 907 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. Тем временем выздоровели 19 633 больных.
- Вчера наибольшее количество новых больных коронавирус зафиксировали в Днепропетровской (1 892), Полтавской (1 100), Запорожской (1240), Донецкой (1203) областях и в Киеве (1 483).
- За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали 3 284 008 раза. 2 704 217 человека уже преодолели заболевание. Но умерли, к сожалению, 79 506 заболевших.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал