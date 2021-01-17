Всего с начала пандемии в мире, по состоянию на 17 января, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло 2 032 111 человек.

В мире зафиксировали 95 007 500 случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

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Более 67 миллионов человек выздоровели после заражения коронавирусом. За прошедшие сутки подтверждено 76 тысяч летальных случаев.

В каких странах больше всего умерло людей от COVID-19

США – 405 261,

Индия – 152 311,

Бразилия – 209 350,

Россия – 65 566,

Великобритания – 88 590.

Украина в общем рейтинге по заболеваемости коронавирусом занимает 17 место. За минувшие сутки сообщили о смерти 116 украинцев от осложнений. Общее количество летальных случаев достигло 20 802.

Летальные случаи в регионах Украины

Киев – 2175

Львовская область – 1947

Днепропетровская область – 1635

Харьковская область – 1236

Одесская область – 1221

Киевская область – 1062

Ивано-Франковская область – 857

Полтавская область – 831

Черновицкая область – 830

Донецкая область – 757

Хмельницкая область – 734

Запорожская область – 709

Житомирская область – 698

Закарпатская область – 675

Николаевская область – 586

Сумская область – 575

Волынская область – 554

Ровненская область – 541

Херсонская область – 511

Черниговская область – 495

Тернопольская область – 495

Черкасская область – 471

Винницкая область – 444

Луганская область – 354

Кировоградская область – 293



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