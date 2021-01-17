Количество умерших от коронавируса в мире превысило два миллиона
Всего с начала пандемии в мире, по состоянию на 17 января, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло 2 032 111 человек.
В мире зафиксировали 95 007 500 случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
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Более 67 миллионов человек выздоровели после заражения коронавирусом. За прошедшие сутки подтверждено 76 тысяч летальных случаев.
В каких странах больше всего умерло людей от COVID-19
- США – 405 261,
- Индия – 152 311,
- Бразилия – 209 350,
- Россия – 65 566,
- Великобритания – 88 590.
Украина в общем рейтинге по заболеваемости коронавирусом занимает 17 место. За минувшие сутки сообщили о смерти 116 украинцев от осложнений. Общее количество летальных случаев достигло 20 802.
Летальные случаи в регионах Украины
- Киев – 2175
- Львовская область – 1947
- Днепропетровская область – 1635
- Харьковская область – 1236
- Одесская область – 1221
- Киевская область – 1062
- Ивано-Франковская область – 857
- Полтавская область – 831
- Черновицкая область – 830
- Донецкая область – 757
- Хмельницкая область – 734
- Запорожская область – 709
- Житомирская область – 698
- Закарпатская область – 675
- Николаевская область – 586
- Сумская область – 575
- Волынская область – 554
- Ровненская область – 541
- Херсонская область – 511
- Черниговская область – 495
- Тернопольская область – 495
- Черкасская область – 471
- Винницкая область – 444
- Луганская область – 354
- Кировоградская область – 293
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