Количество вакцинированных за сутки в Украине перевалило за 101 тысячу

Со вчера, 13 июля, в Украине против коронавируса вакцинировали 101 246 человек. Первую дозу препарата получили 57 827 человек.

Вакцинация в Украине

Полностью иммунизированных в Украине – 43 419 человек. Это означает, что они получили 2 дозы препарата.

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В течение суток по стране работали:

659 мобильных бригад,

1518 пунктов прививки;

33 центра вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 2 415 054 человека, из них получили 1 дозу – 2 415 052 человека. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 258 703 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

По состоянию на 13 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 людей.

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