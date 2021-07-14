Количество вакцинированных за сутки в Украине перевалило за 101 тысячу
14 июля 2021 , 08:50Читати новину українською
Источник:Минздрав
Со вчера, 13 июля, в Украине против коронавируса вакцинировали 101 246 человек. Первую дозу препарата получили 57 827 человек.
Вакцинация в Украине
Полностью иммунизированных в Украине – 43 419 человек. Это означает, что они получили 2 дозы препарата.
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В течение суток по стране работали:
- 659 мобильных бригад,
- 1518 пунктов прививки;
- 33 центра вакцинации.
Всего проведено 3 673 755 прививок.
По состоянию на 13 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 людей.
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