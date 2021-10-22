Об этом в прямом эфире 24 канала сказал врач-иммунолог Борис Донской. По его словам, люди сами способны формировать характер периода заболеваний.

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"Волн будет столько, сколько нас останется непривитыми. Их будет столько, сколько останется неинфицированных. Все будет зависеть от эволюции вируса и нашего поведения. Не надо думать, что волна – это какой-то фатум, что-то прописанное на небесах. Волна будет такой, какой мы ее себе сделаем", – рассказал врач.

Нужен ли план ревакцинации

Донской подтвердил, что большинство жителей планеты все-таки переболеет. Он отметил, что непривитых и неинфицированных людей в отдаленных населенных пунктах будет все меньше и меньше.

Количество тех, кто не переболеет и не вакцинируется будет, возможно, 5 – 7 %. Не более,

– сказал врач.

Иммунолог считает, что Минздрав преждевременно занимается планом ревакцинации на 2022 год, поскольку сейчас насущными являются проблемы с кислородом и вообще невакцинированными.

Если сейчас справимся лучше, то, возможно, нам надо будет и план ревакцинации не такой тотальный вводить. Пандемия уже, поэтому не можем абсолютно прогнозировать выход из этой волны. Рисовать планы на 2022 год, по-моему, неуместно. Борис Донской Врач-иммунолог

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